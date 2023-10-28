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Bahçeye gömülü turşu bidonundan çıkanlar şok etti! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Yok artık daha neler

2023-10-28 13:58:33
Bahçeye gömülü turşu bidonundan çıkanlar şok etti! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Yok artık daha neler

Bahçede yapılan kazıda bulunanlar duyanları şaşkına uğrattı! Bahçeye gömülü turşu bidonundan öyle şeyler çıktı ki... Böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Polisler anında el koydu... Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen kavga, şehirde büyük bir şaşkınlık yarattı. Olayda 1 kişi yaralanırken, işletmeci ve çalışanlar da aralarında olmak üzere 8 şüpheli hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Foto - Bahçeye gömülü turşu bidonundan çıkanlar şok etti! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Yok artık daha neler

Soruşturma kapsamında M.G. (49), M.P. (51), B.T. (25), A.O.A. (24), R.A. (51), S.A. (42), E.Ö. (60) ve S.A. (27) isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere ait evler, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 5 şarjör, 2 av tüfeği ve 215 fişek ele geçirildi. Olayın daha da şaşırtıcı boyutu ise, bir şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada ortaya çıktı. Kavanozlara ve plastik kaplara konularak toprağa gömülmüş tam 1 kilo 100 gram esrar bulundu. Bu olay, bölge sakinlerini derin bir şaşkınlığa uğrattı.

#2
Foto - Bahçeye gömülü turşu bidonundan çıkanlar şok etti! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Yok artık daha neler

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması’ suçlamalarıyla ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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