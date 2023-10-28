Bahçeye gömülü turşu bidonundan çıkanlar şok etti! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Yok artık daha neler

Bahçede yapılan kazıda bulunanlar duyanları şaşkına uğrattı! Bahçeye gömülü turşu bidonundan öyle şeyler çıktı ki... Böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi! Plastik kaplara doldurup gömmüşler! Polisler anında el koydu... Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen kavga, şehirde büyük bir şaşkınlık yarattı. Olayda 1 kişi yaralanırken, işletmeci ve çalışanlar da aralarında olmak üzere 8 şüpheli hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.