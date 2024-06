C Vitamini Temel bir besin maddesi olan C vitamini, bir antioksidan görevi görür. C vitamininin büyük stres altındaki insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmede özellikle yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. C vitamini alımınızı artırmak için şu gıdaları beslenmenize ekleyin; Narenciye ve meyve suları (portakal ve greyfurt gibi) Kivi Kırmızı ve yeşil biber Brokoli Çilek