BAE'yi ülkeden kovdular, petrol için Türkiye'yi beklemeye başladılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Somali açıklarında petrol emarelerinin güçlü olduğu bir noktada sondaj yapılacağını belirterek, bu kararın bir yılı aşkın süren kapsamlı saha ve ofis çalışmaları sonucunda alındığını söyledi. Yapay zekâ destekli analizlerin de kullanıldığı bu süreçte, en umut verici lokasyonun titizlikle belirlendiği vurgulandı.