BAE'yi ülkeden kovdular, petrol için Türkiye'yi beklemeye başladılar
İsrail'in Somaliland hamlesine arka planda destek veren Birleşik Arap Emirlikleri tarihi bir restle karşı karşıya kaldı.
X'ten Oğuzhan Uygun'un The Saudi Post'tan aktardığı habere göre, Somali hükümeti, BAE'ye; Mogadişu, Bosaso ve Berbera'daki tüm silahlarını, ekipmanlarını ve askerlerini tahliye etmesi için kesin ve kısa bir süre tanıdı.
Sert zaman çizelgelerine uygun olarak BAE'nin fiili geri çekilmesinin geçtiğimiz saatlerde başladığı doğrulandı.
Bu durum, (BAE'nin bölgedeki politikalarına yönelik) açık bir reddin göstergesi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Türkiye'nin sondaj gemiler önümüzdeki ay Somali'ye gidiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Somali açıklarında petrol emarelerinin güçlü olduğu bir noktada sondaj yapılacağını belirterek, bu kararın bir yılı aşkın süren kapsamlı saha ve ofis çalışmaları sonucunda alındığını söyledi. Yapay zekâ destekli analizlerin de kullanıldığı bu süreçte, en umut verici lokasyonun titizlikle belirlendiği vurgulandı.
