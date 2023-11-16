BAE dünyaya ilan etti: BAE'liler Türkiye'den o kritik teknolojiyi aldı! Dev anlaşma…

Dubai'de Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirten Odabaş, "BAE'ye Türk SİHA'larının satışı gerçekleşti. Bu SİHA'ların üzerinde Roketsan mühimmatları kullanılıyor. Özellikle BAE Hava Kuvvetleri'nden son kullanıcılar MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi görmek için geldiler. Son kullanıcılara mühimmatlarımız hakkında detaylı bilgiler aktardık. Dubai'de yoğun bir ilgiyle karşılaştık." diye konuştu. Odabaş, ÇAKIR, SUNGUR, CİRİT'in aralarında bulunduğu birçok Roketsan üretimi mühimmatın da fuarda çok ilgi gördüğünü aktararak, son kullanıcıların haricinde BAE'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Odabaş ayrıca, BAE Uzay Ajansı ile fırlatma sistemlerine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.