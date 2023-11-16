2023-11-16 16:03:55 BAE dünyaya ilan etti: BAE'liler Türkiye'den o kritik teknolojiyi aldı! Dev anlaşma…
Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki önemli oyuncusu Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group'la yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuarda şirketler arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Bu kapsamda Roketsan ve EDGE Group arasında akıllı mühimmatların geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.