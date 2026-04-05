  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Azerbaycan, İran'a yardım gönderdi!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Azerbaycan, İran'a yardım gönderdi!

Azerbaycan yönetimi, İran'a üçüncü insani yardım sevkiyatını yaptı.

6
#1
Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın cumartesi günü bildirdiğine göre, İran'daki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmayı amaçlayan bu adım, 8 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirildi.

#2
Toplam 200 ton ağırlığındaki sevkiyat, gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşuyor.

#3
İran'ın zorlu bir dönemden geçtiğini belirten İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mücteba Demirci, konvoyun Azerbaycan hükümeti ve halkının dayanışma ve desteğini yansıttığını söyledi.

#4
Azerbaycan lideri Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan geçtiğimiz gün telefonda görüşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

İran Müslüman ve bizimde komşumuz biz niye yardım etmiyoruz, Amerika'dan izin mi bekliyoruz !

Pakistan da gönderiyor..

Biz seyrediyoruz. Muslumaniz ya..
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23