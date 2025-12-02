Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ayrımcılığa geçit yok! Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar: TİHEK'ten üst sınırdan ağır ceza
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara’da bir alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanı işletmecisine, down sendromlu M.A.Y.'yi (7) "diğer çocuklara zarar verebileceği" gerekçesiyle içeri almadığı için üst sınırdan ceza kesti. İşletmeye, 'engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağını ihlal' suçundan tam 204 bin 285 TL idari para cezası uygulandı. TİHEK, kararda somut risk değerlendirmesi yapılmadığına ve bu durumun önyargıya dayalı ayrımcılık olduğuna hükmetti.