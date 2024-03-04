Ayçiçek yağı ve kıyma alacaklar yarını bekleyin! BİM, yarın indirim fırtınasını estirecek! İşte “Yok artık” dedirtecek fiyatlar

• İthal pilavlık pirinç, efsane 5 kg 109,75 TL • Yerli kırmızı mercimek, saban 2.5 kg 74,75 TL • Pilavlık bulgur, saban 2.5 kg 47,50 TL • Nohut, saban 2.5 kg 119.50 TL • Ayçiçek yağı, abalı 5 l 168,50 TL • Baldo pirinç, bizebi 2.5 kg 119,50 TL • Yaprak kırmızı mercimek, bizebi 1 kg 28,75 TL • Kuru fasulye, bizebi 1 kg 49,50 TL • Nohut, bizebi 1 kg 39,50 TL • Mısır yağı, sunar 5 L 195 TL • Domates salçası, tat 1500 g 94,50 TL • Süzme çiçek balı, binboğa Bal 1000 g 139,75 TL • Reçel çeşitleri, gülsan 1 kg (Çilek - Vişne) 52,50 TL • Reçel çeşitleri, seğmen 300 g (Böğürtlen - ahududu - karadut) 32,50 TL • Mısır konservesi, tukaş 340 g 24,75 TL • Bezelye konservesi, Tukaş 680 g 24,75 TL • Ketçap 650 g & mayonez 575 g, tat 69,75 TL • İnce öğütülmüş yulaf ezmesi, eti lifalif 665 g 49,75 TL • Kırmızı pul biber, destan 250 g 49,75 TL • Tavuk bulyon, knorr 24x10 g 37,50 TL • İyotlu tuz, safir 1500 g 9,50 TL • Ezo gelin çorbası, hürrem 65 g 9,50 TL • Şehriyeli tavuk çorbası, hürrem 51 g 9,50 TL • Tam tahıl ve pirinç gevreği, crunch 375 g 39,90 TL • Beyaz sirke, tariş 2 l 26,50 TL