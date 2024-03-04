  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’nin en obez kenti belli oldu: O ilde diyet yapmak mümkün değil! En fit şehrimiz ise bakın hangisi! İşte şaşırtan sonuçlar

Eski albay öyle bir detayı paylaştı ki S-400'leri çöpe atsak yeridir! Türkiye'ye balistik füze saldırısı olursa o silahla önleyebiliriz.

Zamlara inat indirimli fiyat! Ucuz et kuyruğu uzadıkça uzadı! Şaka değil, 1 kilo dana kıymayı 229 TL’den satmaya başladılar

Şeker hastaları insülin iğnelerini koşarak çöpe atacak! Bu işin duayeni Osman Müftüoğlu büyük müjdeyi verdi! İşte “Ama nasıl olur” dedirten olay yöntem

Kuyumcuda gören şaşkına döndü! Ekonomisi bitik dedikleri Türkiye’de üretiliyor

Denizlerin yeni hakimi ortaya çıktı! Film değil gerçek: Büyük beyaz köpekbalıkları bile ondan arkalarına bakmadan kaçıyor! Alayını tek lokmada yutuyor

Şaşırtan rapor yayınlandı! Türkiye’de en çok parayı bakın hangi ülkenin turistleri harcıyor! Resmen saçıyorlar

Canan Karatay’dan ilginç tavsiye! “Çayı ne limon ne şekerle tüketin! İçerisine çay kaşığının ucuyla bundan ekleyin” dedi, ortalık yıkıldı

Ve müjde gibi müjde geldi! Emeklilere yılda iki defa ekstradan 2 bin 500 TL verilecek! Koşul ve şart aranmıyor

Öğrencilerin ulaşım masrafı sıfırlanıyor! O ilimizde artık toplu taşıma bedava
Gündem
4
Ayçiçek yağı ve kıyma alacaklar yarını bekleyin! BİM, yarın indirim fırtınasını estirecek! İşte "Yok artık" dedirtecek fiyatlar

2024-03-04 15:30:38
Ayçiçek yağı ve kıyma alacaklar yarını bekleyin! BİM, yarın indirim fırtınasını estirecek! İşte “Yok artık” dedirtecek fiyatlar

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 5 Mart 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. BİM, özellikle ayçiçek yağı ve kıymada yaptığı indirimle tüketicinin de beğenisini kazandı.

#1
Foto - Ayçiçek yağı ve kıyma alacaklar yarını bekleyin! BİM, yarın indirim fırtınasını estirecek! İşte "Yok artık" dedirtecek fiyatlar

• Aknaz 1.500 g yarım yağlı tost peyniri 249 TL • Onur 1.000 g yarım yağlı dilimli tost peyniri 185 TL • Sek süzme yoğurt 400 gr 37,50 TL • Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg 132,50 TL • Sek az yağlı ayran 170 ml 4,50 TL • Sek %0,5 yağlı süt 1 litre 21,50 TL • Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 36,50 TL • Altınkılıç kaymaklı lor peyniri 400 gr 39 TL • Cumhuriyet kangal dana sucuk 200 gr 99 TL • Başyazıcı dilimli seçme pastırma 120 gr 89 TL • Namet soslu köfte çeşitleri 59,50 TL • Pınar hindi salam 900 gr 78 TL • Danet salam tadımlık fıstıklı & fıstıksız ispanyol dilimli 100 gr 29,75 TL • Etse et dana kıyma 1 Kg 275 TL • Banvit erpiliç baget 75 TL • Pek food klasik lahmacun 360 gr 99,50 TL • Sahan içli köfte 350 gr 97,50 TL • Sarelle kakaolu fındık kreması 700 gr 119 TL • Bizim margarin paket 4×250 gr 72 TL • Fide ilikli kemik suyu 480 ml 22,50 TL • Chef seasons sos Çeşitleri 29,75 TL • Yayla haşlanmış ürün çeşitleri 150 gr 18,50 TL • Knorr çıtır pane harcı 90 gr 17,50 TL • Knorr mangal harcı 29 gr 17,50 TL • Chef seasons baharat çeşitleri 21,50 TL

#2
Foto - Ayçiçek yağı ve kıyma alacaklar yarını bekleyin! BİM, yarın indirim fırtınasını estirecek! İşte "Yok artık" dedirtecek fiyatlar

• İthal pilavlık pirinç, efsane 5 kg 109,75 TL • Yerli kırmızı mercimek, saban 2.5 kg 74,75 TL • Pilavlık bulgur, saban 2.5 kg 47,50 TL • Nohut, saban 2.5 kg 119.50 TL • Ayçiçek yağı, abalı 5 l 168,50 TL • Baldo pirinç, bizebi 2.5 kg 119,50 TL • Yaprak kırmızı mercimek, bizebi 1 kg 28,75 TL • Kuru fasulye, bizebi 1 kg 49,50 TL • Nohut, bizebi 1 kg 39,50 TL • Mısır yağı, sunar 5 L 195 TL • Domates salçası, tat 1500 g 94,50 TL • Süzme çiçek balı, binboğa Bal 1000 g 139,75 TL • Reçel çeşitleri, gülsan 1 kg (Çilek - Vişne) 52,50 TL • Reçel çeşitleri, seğmen 300 g (Böğürtlen - ahududu - karadut) 32,50 TL • Mısır konservesi, tukaş 340 g 24,75 TL • Bezelye konservesi, Tukaş 680 g 24,75 TL • Ketçap 650 g & mayonez 575 g, tat 69,75 TL • İnce öğütülmüş yulaf ezmesi, eti lifalif 665 g 49,75 TL • Kırmızı pul biber, destan 250 g 49,75 TL • Tavuk bulyon, knorr 24x10 g 37,50 TL • İyotlu tuz, safir 1500 g 9,50 TL • Ezo gelin çorbası, hürrem 65 g 9,50 TL • Şehriyeli tavuk çorbası, hürrem 51 g 9,50 TL • Tam tahıl ve pirinç gevreği, crunch 375 g 39,90 TL • Beyaz sirke, tariş 2 l 26,50 TL

#3
Foto - Ayçiçek yağı ve kıyma alacaklar yarını bekleyin! BİM, yarın indirim fırtınasını estirecek! İşte "Yok artık" dedirtecek fiyatlar

• Toz deterjan, persil 9 kg 295 TL • Islak havlu, sleepy zeytinyağlı ve hassas ciltler için 23,50 TL • Krem temizleyici amonyaksız, cif 1500 ml 49 TL • Günlük ped, orkid hijyenik ped gece ve normal 89,75 TL • Bebem natural ultra fırsat paketi mix 238 TL • Peçete, ecco yeşil dünya 21,50 TL • Desenli peçete, queen's katı 14,50 TL • Parfüm, angie kadın 100 ml 99,50 TL • El Kremi, angie 75 ml 27,50 TL • Dream air buhurdanlık 179 TL • Yüz serumu çeşitleri, newgen 30 ml (c vitamini + nemlendirici) 69 TL • Yüz bakım kremi, newgen 40 ml (nemlendirici + organik) 59 TL • Makyaj temizleme suyu, newgen 400 ml (mikellar) 53,50 TL • Baskılı slip, kadın casual S/M - L/XL 149 TL • Vücut spreyi, angie 150 ml 58,50 TL • Dudak koruyucu, golden rose 69,50 TL • Maskara, golden rose smoky lashes prestige 89 TL • Kalem ruj, golden rose smart lips 65 TL • Likit allık, golden rose (dudak + yanak) 105 TL • 1 dk süper saç kremi, elidor 170 ml 72,50 TL • Diş macunu + diş fırçası, sensodyne 89 TL • Temizlik bezi seti, mr.green 99 TL • Lastik toka, lollipop 35 TL • İpli çiçek choker boyun aksesuarı, naturalove 69 TL • Yaprak masaj aleti + gua sha taşı seti, naturalove 99 TL • Kadife makyaj çantası, naturalove büyük ve küçük 119 TL

4 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Mart 2024) sunuyoruz...

Müthiş... Yakuzalar, PKK sempatizanlarını tekme tokat dövdü!
Gündem

Müthiş... Yakuzalar, PKK sempatizanlarını tekme tokat dövdü!

Japonya’da yuvalanan terör örgütü PKK sempatizanları, Japonya menşeli en büyük uluslararası mafya grubu Yakuzalar tarafından tekme tokat döv..
Dünya bu olayı konuşuyor! 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...

Dünya bu olayı konuşuyor! 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...
Türkiye buz kesecek!
Gündem

Türkiye buz kesecek!

Geçtiğimiz hafta batı bölgelerinde etkili olan bahar havası, yerini soğuk havalara teslim ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mart Pazar ..
Kira artış oranı ne kadar oldu?
Ekonomi

Kira artış oranı ne kadar oldu?

Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ..
Türkiye'deki ünlü AVM katılım bankasına geçtii! Yeni sahibi artık onlar

Türkiye'deki ünlü AVM katılım bankasına geçtii! Yeni sahibi artık onlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23