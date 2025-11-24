Avrupa’nın yeşil stratejisi: Ağır taşımacılıkta biyoyakıt çağı

Avrupa Komisyonu, ağır taşımacılıkta emisyonları azaltmak için biyoyakıt kullanımını artırmayı hedefleyen yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Ancak çevre örgütleri, bu adımın gıda güvenliği ve ekosistemler açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Euronews'in ulaştığı belgeye göre Avrupa Komisyonu, ağır taşımacılıkta emisyonları düşürmek için biyoyakıt kullanımını artırmayı planlıyor. Bu adımın Avrupa Birliği’nin (AB) yeni biyoekonomi stratejisinin temel bileşeni olacağı belirtiliyor. AB’nin enerji ve iklim hedefleri doğrultusunda havacılık ve denizcilik, karbonsuzlaşmanın hâlâ “Aşil topuğu” olmayı sürdürüyor. Bu sektörler fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı ve AB verilerine göre toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 8,4’ünü oluşturuyor. Birlik, temiz enerji teknolojilerine yatırımlarını sürdürse de ağır taşımacılıkta kullanılan sürdürülebilir yakıtlar henüz ölçeklenebilir düzeyde mevcut değil. Komisyon, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla bitkiler ve ağaçların biyoyakıt üretiminde kullanımının artırılmasını öneriyor. Belgede, “Talebin 2025’ten itibaren artması bekleniyor, bunun başlıca sürükleyicileri ReFuelEU Aviation ve FuelEU Maritime olacak,” ifadeleri yer alıyor. Bu düzenlemeler, ağır taşımacılıkta yenilenebilir yakıt kullanımını artırmayı amaçlıyor. Ancak çevre örgütleri uzun süredir biyoyakıt kullanımını sürdürülebilir bulmuyor; gıda güvenliğini tehlikeye atabileceği ve ormanların atmosferden karbondioksit tutma kapasitesini azaltabileceği uyarısında bulunuyor.