Avrupa'nın en çok satan otomobili yenilendi

Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip olacak. Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ve bir opsiyon olarak siyah tavanla donatılıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, 208 kadar ikonik ve başarılı bir model üzerinde çalışmanın her zaman zorlu bir iş olduğunu ifade etti. Micheron, "Amacımız, Avrupa B segmenti satışlarında zirvede kalmak için bu modelin ruhunu koruyarak 208’in tasarımını ve performansını bir üst seviyeye taşımaktı. Yeni 208 her zamankinden daha fazla 208, daha fazla kedi duruşu, sürmesi daha eğlenceli, daha teknolojik. Her açıdan daha da karşı konulamaz. Ayrıca 400 km menzile sahip yeni elektromotoru ve yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 versiyonları ile daha da elektrikli." değerlendirmesinde bulundu. PEUGEOT Tasarım Başkanı Matthias Hossann, PEUGEOT tasarım ekibi olarak, yeni 208’in ortaya koyduğu zorluğu heyecanla ele aldıklarını aktardı.