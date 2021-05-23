Avrupa ülkesinde 'Terörist İsrail' sloganları

Yürüyüşe katılan Filistin'in Madrid Büyükelçisi Musa Odeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgaline, soykırımına, saldırılarına karşı tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da gösteriler devam ediyor. Bizim bu haklı mücadelemize destek veren, İsrail'in devlet terörüne karşı çıkan tüm dünyadaki göstericilere teşekkür ediyoruz." dedi. Büyükelçi Odeh, İsrail'in sürekli olarak anlaşmadan kaçtığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını vurgulayarak, "Halkımız, haklarını yeniden inşa edebilmek, işgalcileri Filistin topraklarından sürüp, barış içinde yaşayabilmek için mücadeleye devam etmekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.