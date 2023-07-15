Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

Avrupa'da "Katil" olarak adlandırılan Cerberus sıcakları ülkeleri vurmaya başladı. Cerberus'un bir sonraki durağı Akdeniz kıyısı olacak. Bu nedenle Akdeniz kıyısındaki kentlerimiz Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye'ye yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Avrupa ve Türkiye artık yüksek sıcaklıkların etkisi altına girdi. Vatandaşlara geçtiğimiz aylardan bu yana uyarısı gerçekleştirilen temmuz ayı geldi çattı. Ağustos ayında ise havaların daha sıcak olması bekleniyor.