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Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

2023-07-15 10:49:43
Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

Avrupa'da "Katil" olarak adlandırılan Cerberus sıcakları ülkeleri vurmaya başladı. Cerberus'un bir sonraki durağı Akdeniz kıyısı olacak. Bu nedenle Akdeniz kıyısındaki kentlerimiz Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye'ye yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Avrupa ve Türkiye artık yüksek sıcaklıkların etkisi altına girdi. Vatandaşlara geçtiğimiz aylardan bu yana uyarısı gerçekleştirilen temmuz ayı geldi çattı. Ağustos ayında ise havaların daha sıcak olması bekleniyor. 

#1
Foto - Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA paylaştığı yeni verilere göre, önümüzdeki günlerde Akdeniz kıyılarının "Cerberus" adlı bunaltıcı sıcakların etkisine gireceği ve üç yılın ardından Avrupa'da yeniden sıcaklık rekorunun kırılacağı kaydedildi. Cerberus, Avrupa'da "katil" olarak adlandırılıyor. Akdeniz kıyılarındaki illerimiz Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye'nin de yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Yoksa bu illerimizdeki vatandaşlar yüksek tehlikelerle karşı karşıya kalacak. En iyi çözüm bir süre evden çıkmamak. 

#2
Foto - Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

ESA, "İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya büyük bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya, Sicilya ve Sardunya adalarında sıcaklıklar 48 derece civarına yükselecek ve muhtemelen Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşacak" açıklamasında bulundu. Meteoroloji uzmanları, Avrupa için yeni bir sıcaklık rekoru beklerken, Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklık üç yıl önce (11 Ağustos 2021) İtalya'nın Florida kentinde yaşanmıştı. 48.8 derece ölçülen Florida kentindeki sıcaklık rekorunun, önümüzdeki günlerde yeniden kırılabileceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

Bilim insanı Benjamin Koetz, "Bu yıl El Niño ile daha da güçlenen küresel ısınma gıda üretimini, su mevcudiyetini ve sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Bu değişikliklere doğru bir şekilde uyum sağlamak için, Copernicus programının sağladığı, eyleme geçirilebilir çözünürlüğe sahip zamanında bilgiye ihtiyacımız var" dedi. Nature Medicine dergisinde kısa süre önce yayınlanan bir araştırmaya göre, geçen yıl Avrupa genelinde yaşanan yaz sıcak dalgaları nedeniyle 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

#4
Foto - Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

Ölüm oranı en yüksek İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldü. Bu yazın muhtemelen daha kötü geçeceği belirtilirken, Kızıl Haç, Avrupa'daki vatandaşları ve turistleri son derece dikkatli olmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı.

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