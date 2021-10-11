2021-10-11 09:43:34 AUZEF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? 2021 2022 AUZEF sınav yeri tercih sorgulama erkanı
AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri ne zaman? 2021 AUZEF güz ara sınavı ne zaman? AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. AUZEF ara sınav tarihinin yanında 2021 2022 AUZEF güz yarıyıl ara sınav merkezi tarihleri de merak ediliyordu. AUZEF sınav merkezi tercihi nereden yapılır? İstanbul üniversitesi AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki AUZEF güz yarıyıl sınavı merkez tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır? İşte AUZEF sınav merkezi tercihi sorgulama ekranı.