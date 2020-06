4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler. 5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir. 6. Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. 7. Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. 8. Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir.