AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir. 4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler. 5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir. 6.Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. 7.Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. 8.Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir. 9. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise, öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir. 10.Bazı derslere ait sınavlarda, soruların çözümü için tablo veya tablolar kullanılması gerekmektedir. Tablo kullanılan derslerin sınavları sırasında bu tablolara erişilebilecektir.