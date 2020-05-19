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AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

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Eğitim
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AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

2020-05-19 18:02:54
AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AUZEF online deneme sınavı nasıl girilir? sorusu AUZEF öğrencileri tarafından sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından vize sınavları öncesinde öğrencilere online deneme sınavı yapıyor.

#1
Foto - AUZEF online deneme sınavının amacı online yapılacak olan vize sınavlarının test edilmesi özelliği taşıyor. Öğrenciler girecekleri vize sınavları öncesi oluşabilecek aksaklıklar bu deneme sınavı ile ölçülecek.

AUZEF online deneme sınavının amacı online yapılacak olan vize sınavlarının test edilmesi özelliği taşıyor. Öğrenciler girecekleri vize sınavları öncesi oluşabilecek aksaklıklar bu deneme sınavı ile ölçülecek.

#2
Foto - Peki, AUZEF online deneme sınavına nasıl girilir?

Peki, AUZEF online deneme sınavına nasıl girilir?

#3
Foto - 18 Mayıs 2020 saat 11.00 ile 22 Mayıs 2020 saat 16.00 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi (online) deneme sınavı başlamıştır. Sınava http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden Aksis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

18 Mayıs 2020 saat 11.00 ile 22 Mayıs 2020 saat 16.00 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi (online) deneme sınavı başlamıştır. Sınava http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden Aksis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

#4
Foto - Deneme sınavı geçerli olacak mı? Deneme sınavında 20 adet genel kültür sorusu için 30 dakika süre verilecek ve not olarak değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Deneme sınavı geçerli olacak mı? Deneme sınavında 20 adet genel kültür sorusu için 30 dakika süre verilecek ve not olarak değerlendirilmeye alınmayacaktır.

#5
Foto - AUZEF online sınav kuralları nedir?

AUZEF online sınav kuralları nedir?

#6
Foto - 1. Öğrencilerimiz, 1 Haziran 2020 Saat 11:00 – 14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitesine konulacak linkten, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) sınavlarına girebileceklerdir. 2. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve kendileri bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir.3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir.4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler.5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir.

1. Öğrencilerimiz, 1 Haziran 2020 Saat 11:00 – 14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitesine konulacak linkten, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) sınavlarına girebileceklerdir. 2. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve kendileri bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir.3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir.4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler.5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir.

#7
Foto - 3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir. 4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler. 5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir. 6.Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. 7.Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. 8.Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir. 9. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise, öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir. 10.Bazı derslere ait sınavlarda, soruların çözümü için tablo veya tablolar kullanılması gerekmektedir. Tablo kullanılan derslerin sınavları sırasında bu tablolara erişilebilecektir.

3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir. 4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler. 5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir. 6.Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. 7.Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. 8.Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir. 9. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise, öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir. 10.Bazı derslere ait sınavlarda, soruların çözümü için tablo veya tablolar kullanılması gerekmektedir. Tablo kullanılan derslerin sınavları sırasında bu tablolara erişilebilecektir.

#8
Foto - 11. 1 Haziran 2020 Saat 11:00-14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrencilerimiz için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılamayacaktır. 12. Çevrimiçi (online) ara sınavların başlama tarihinden önce, öğrencilerimizin sınav sistemini tanımaları amacıyla deneme sınavı açılacaktır. Deneme sınavının öğrencilerimize açılacağı tarih daha sonra duyurulacaktır. 13. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması için sınavın son günlere bırakılmamasını önemle rica ediyoruz.

11. 1 Haziran 2020 Saat 11:00-14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrencilerimiz için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılamayacaktır. 12. Çevrimiçi (online) ara sınavların başlama tarihinden önce, öğrencilerimizin sınav sistemini tanımaları amacıyla deneme sınavı açılacaktır. Deneme sınavının öğrencilerimize açılacağı tarih daha sonra duyurulacaktır. 13. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması için sınavın son günlere bırakılmamasını önemle rica ediyoruz.

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