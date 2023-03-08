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Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

2023-03-08 08:27:48
Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Kar yağışı ve yağmur bitti derken yeniden başlayacak. Meteoroloji ve uzman isimden son dakika açıklamaları geldi. Yağışlar için gün verildi. Kocakarı soğuklarının da başlayacağına ilişkin değerlendirme yapıldı; bazı tarihlere özellikle dikkat çekildi. Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava dalgası geliyor. MGM 5 günlük hava durumu tahmin haritası yayınladı. Hangi illerde hava nasıl? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

#1
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Kar ve yağmur yeniden etkisini gösterecek. Açıklamalar peş peşe geldi. Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

#2
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

#3
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#4
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

OKAN BOZYURT'TAN AÇIKLAMA Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

MART YAĞIŞLARI SÜRECEK Mİ? Artık yağışlar başladı. Yavaş yavaş sevinmeye başladık. En azından bu yağışlar şu anda iç kesimlerde özellikle etkili olmaya başladı. Kuraklık haritasına baktığımızda da kuraklığın en şiddetli olduğu kesimler ülkemizin iç kısımlarıydı biliyorsunuz. Tabi ki Marmara Bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz’i kapsayan bir kısımdı. Şu anda görülen yağışlar da en çok bu bölgelerde görülüyor.

#6
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

11 MART’TAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR 7 Mart’ta yağışlar bir süre ara verecek ancak daha sonra 11 Mart’tan itibaren Türkiye’nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde 6 Mart’ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor. Yani tabiatın yavaş yavaş artık uyanmaya başladığının ilk işaretleri oluyor.

#7
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Her sene 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değişime uğradığını görüyoruz. Yine bu halk arasındaki büyük inanışa göre 11 Mart’ta koca-karı soğukları başlıyor ve bir hafta sürüyor. Bu sene de yine 11-18 Mart arasında yağışlar etkili olacak.

#8
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Peki hava sıcaklıkları konusunda ne diyebiliriz yarından sonra sıcaklıklar yeniden artacak hatta iç kesimlerde gölgede 15-16 dereceleri bulacak. Ancak 11 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarında da bir düşüş bekliyoruz.

#9
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR Şimdilik sistemde bir değişiklik olmazsa eğer 14-15 Mart gibi ülkemize kuzeyden bir soğuk hava girişinin olmasını bekliyoruz. Soğuk havanın bir giriş yapacağını söylerken ülkemizde kuzeyden başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıkları azalacak.

#10
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu tabi ki sevindirici bir haber.

#11
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’ Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir. Altını çize çize söylüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar kurtarır diye düşünüyorum. Bu sene ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor ki bu kuraklık tehdidinden kurtulabilelim.

#12
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Şu anda büyükşehirlerimize baktığımız zaman barajlar adeta alarm vermeye başladı. İstanbul’da şu anda barajlardaki ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarlarında bu çok alarm seviyesinde tehlikeli bir durum değil şu an için ama havalar kurak gitmeye devam ederse bu tek haneli rakamlara kadar gerileyebilir.

#13
Foto - Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Önümüzdeki günlerde havalar bu şekilde yağışlı giderse bu barajlardaki gerileme de durmuş olacak. Burada aslında kar erimeleri de çok önemli çünkü baharda yüksek dağlardaki karlar erimeye başladığı zaman akarsu debileri de artmaya başlıyor. Bu sene yüksek kesimlerde kar yağışı çok etkili olmadı maalesef bu sene.

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