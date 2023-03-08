Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu

Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu tabi ki sevindirici bir haber.