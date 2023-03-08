2023-03-08 08:27:48 Aşırı soğuklar başladı! Kar yağışı için net tarih duyuruldu
Kar yağışı ve yağmur bitti derken yeniden başlayacak. Meteoroloji ve uzman isimden son dakika açıklamaları geldi. Yağışlar için gün verildi. Kocakarı soğuklarının da başlayacağına ilişkin değerlendirme yapıldı; bazı tarihlere özellikle dikkat çekildi. Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava dalgası geliyor. MGM 5 günlük hava durumu tahmin haritası yayınladı. Hangi illerde hava nasıl? İşte son dakika hava durumu tahminleri...