2020-05-31 14:46:49 Asgari ücrete zam mı yapıldı? Asgari ücret 2700 lira mı olacak?
2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira olmuştu. Asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılmakta. Asgari ücret üzerinden alınan tüm vergilerin kaldırılması konuşuluyordu. Asgari ücretten vergilerin kaldırılmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Peki Asgari ücret zamlandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret son ne kadar oldu? Asgari ücret vergi kesintileri kaldırılmasıyla ne kadar olacak?