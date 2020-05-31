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Ekonomi
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Asgari ücrete zam mı yapıldı? Asgari ücret 2700 lira mı olacak?

2020-05-31 14:46:49
Asgari ücrete zam mı yapıldı? Asgari ücret 2700 lira mı olacak?

2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira olmuştu. Asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılmakta. Asgari ücret üzerinden alınan tüm vergilerin kaldırılması konuşuluyordu. Asgari ücretten vergilerin kaldırılmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Peki Asgari ücret zamlandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret son ne kadar oldu? Asgari ücret vergi kesintileri kaldırılmasıyla ne kadar olacak?

#1
Foto - Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

#2
Foto - Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

#3
Foto - 2020 AGİ tablosu…

2020 AGİ tablosu…

#4
Foto - Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

#5
Foto - Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

#6
Foto - Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

#7
Foto - Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

#8
Foto - Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

#9
Foto - Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

#10
Foto - Asgari ücret 2700 lira mı olacak?

Asgari ücret 2700 lira mı olacak?

#11
Foto - Asgari ücretle geçimini sağlamakta olan tüm vatandaşlarımıza büyük müjde sonunda geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonunda Meclis’e kadar geldi. Asgari ücretten bundan böyle vergi alınmayacak ve bu sayede asgari ücrete çalışanlar vatandaşlarımız 2 bin 324 TL için değil 2 bin 700 TL için çalışmış olacak.

Asgari ücretle geçimini sağlamakta olan tüm vatandaşlarımıza büyük müjde sonunda geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonunda Meclis’e kadar geldi. Asgari ücretten bundan böyle vergi alınmayacak ve bu sayede asgari ücrete çalışanlar vatandaşlarımız 2 bin 324 TL için değil 2 bin 700 TL için çalışmış olacak.

#12
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı için belirlenen asgari ücret tutarının açıklamıştı. Takvim'de yer alan habere göre asgari ücretten vergi kesintileri kaldırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı için belirlenen asgari ücret tutarının açıklamıştı. Takvim'de yer alan habere göre asgari ücretten vergi kesintileri kaldırılacak.

#13
Foto - Resmi Gazete’de yayınlanan karar belli oldu 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2.12.2019 tarihinde başladığı çalışmalarını 26.12.2019 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Resmi Gazete’de yayınlanan karar belli oldu 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2.12.2019 tarihinde başladığı çalışmalarını 26.12.2019 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

#14
Foto - Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1.1.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1.1.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince

#15
Foto - Resmî Gazete’de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Resmî Gazete’de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

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