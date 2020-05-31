Asgari ücrete zam mı yapıldı? Asgari ücret 2700 lira mı olacak?

Asgari ücretle geçimini sağlamakta olan tüm vatandaşlarımıza büyük müjde sonunda geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonunda Meclis’e kadar geldi. Asgari ücretten bundan böyle vergi alınmayacak ve bu sayede asgari ücrete çalışanlar vatandaşlarımız 2 bin 324 TL için değil 2 bin 700 TL için çalışmış olacak.