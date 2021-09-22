2021-09-22 17:35:25 Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak?
2022 asgari ücret zammında geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın maaşlarını ilgilendiren asgari ücret zam oranı merak edilir oldu. Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak verilmeye devam ediyor. 2021 yılının bitmesine az bir süre kala asgari ücret brüt ne kadar 2022, asgari ücret net 2022 zam oranları da araştırılmaya başlandı. Peki asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret AGİ son durum gelişmeleri.