Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Bir yandan da takımdaki oyuncuların durumuna odaklanan Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera yeni bir karara imza attı. Yeni sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli eldiven'in yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar....