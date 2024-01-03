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Spor
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Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

2024-01-03 11:56:44
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Bir yandan da takımdaki oyuncuların durumuna odaklanan Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera yeni bir karara imza attı. Yeni sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli eldiven'in yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar....

#1
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı.

#3
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Bir yandan da takımdaki oyuncuların durumuna odaklanan Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera yeni bir karara imza attı.

#4
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Yeni sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli eldiven'in yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar....

#5
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

#6
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılılarda 13'üncü sezonunun geçiren Uruguaylı eldiven, bu sezonda da performansıyla göz doldurmayı başardı.

#7
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Başarılı file bekçisi ilerleyen yaşına rağmen üstün bir performans sergilemeye devam ediyor.

#8
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 37 yaşındaki kaleci sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

#9
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

#10
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Uzun yıllardır sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

#11
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Fernando Muslera, uzun süren kariyerinin ardından Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.

#12
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan sözleşme sorusuna cevap vermemişti.

#13
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Muslera, sözleşme konusuna girmeyerek maça odaklandığını söylemişti.

#14
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Muslera Galatasaray ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Uruguay basınının derlediği habere göre; Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Nando'nun yeni takımı belli oldu. Sabah'a göre; Fernando Muslera'nın sezon sonunda profesyonel olduğu eski kulübü Club Nacional'e transfer olacağı kaydedildi.

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