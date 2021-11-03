Arkeologları heyecanlandıran keşif

Yapılan çalışmalar ekseninde her gün ilgi uyandıran parçaların gün yüzüne çıkmasını sağladıklarını dile getiren Başkan Özlü, “Özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz Antik Tiyatro alanımızda hemen her gün geçmiş tarihi bugünle buluşturuyoruz. Sahne binasının olduğu bölümde yaptığımız kazılarda alınlık parçalarının ortaya çıkması bizleri ziyadesi ile heyecanlandırdı. Roma dönemini yansıtan sütunların üzerinde süsleme amaçlı kullanılan arşitrav elemanlarını görmek, akantüs yaprakları, yumurta ok silmeleri ve medusa başı ile eşsiz bezemelerin ortaya çıkartılmış olması şevkimizi de o derece arttırmış durumda. Kazılarımızı hava şartlarının elverdiği müddetçe hızlı bir şekilde devam ettirerek, olabilecek en kısa sürede ilimizin tarih turizmine başta olmak üzere, ülkemize ve dünya kültür mirasına hediye etmek istiyoruz. Çalışmaların bu seviyelere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.