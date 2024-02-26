  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Beşiktaşlılar bu açıklamayla gerçekten bayram edecek! Tüm Beşiktaş, bu gelişmeye kilitlendi! Derbi ateşi yakıldı…

Tüm İsrail, Türkiye ile ilgili bu gelişmeye kilitlendi! Tedirgin bir şekilde bekliyorlar, sadece saatler kaldı

Araç sahipleri bu kez gerçekten bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına 'yok artık' dedirten indirim

Okan Buruk'tan beklenmedik karar! Bir kritik zafer daha yaşayacakken... Bu koşullarda sorun!

Emektar Fatih Terim işte böyle iflas etti! Kahreden çöküş: Takipçilerini çileden çıkardı: En büyük yıkım...

Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşlarına yapılacak en gerçekçi zammı açıkladı! Tarih bile verdi

Ticaret Bakanlığı tüketicileri aldatan reklamları affetmiyor! 48 milyon TL ceza kesildi

Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Ünlü isim açıkladı: Arda Güler ile ilgili flaş gelişme: Arda Güler'in tehlikesi: Sadece zaman meselesi...
Yaşam
6
Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

2024-02-26 10:39:59
Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Ardahan'da etkili olan soğuk hava sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

#1
Foto - Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Ardahan’ı etkisi altına ''Sibirya Soğukları'' olarak nitelenen dondurucu soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, otomobiller çalışmadı. Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor.

#3
Foto - Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18,6 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çeşmeler dondu.

#4
Foto - Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Vatandaşlar çalışmayan araçlarını takviye yaparak çalıştırabildi.

#5
Foto - Ardahan'ın başı Sibirya soğuklarıyla dertte

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18,6 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde -23, de Damal -18, Hanak -19, Posof -10, Çıldır -15 oldu.

Petrol ve doğal gaz üreticisi! Çin tarafından ilk kez orada yeni bir keşif yapıldı! Gaz sahası keşfedildi
Dünya

Petrol ve doğal gaz üreticisi! Çin tarafından ilk kez orada yeni bir keşif yapıldı! Gaz sahası keşfedildi

Dünyanın dört bir yanında petrol arama ve tarama çalışmaları devam ederken bu kez Çin'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Çin’in en büyük açık d..
İHA ve SİHA’lar için Türkiye'nin kapısını çaldılar: dünyaya zamanında İHA teslimatı yapıyoruz
Teknoloji

İHA ve SİHA’lar için Türkiye'nin kapısını çaldılar: dünyaya zamanında İHA teslimatı yapıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, İHA'ların teslim zamanıyla ilgili hiç şikayet almadıklarını, alıcıların rahatsız olmadıklar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana mitinginde konuştu! KAAN'ın üst modeli geliyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana mitinginde konuştu! KAAN'ın üst modeli geliyor

Adana'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberleri peş peşe sıraladı. Erdoğan'ın KAAN hakkındaki açıklaması dik..
CHP'li Alanya adayı konuşmasına 'besmele' çekerek başladı! Alkış için bir süre bekledi
Siyaset

CHP'li Alanya adayı konuşmasına 'besmele' çekerek başladı! Alkış için bir süre bekledi

CHP Alanya Belediye Baskan adayı Osman Özçelik, seçim ofisi açılışında partililerine hitap etti.
Papa da umudu kesti: Savaşın sonu görünmüyor
Dünya

Papa da umudu kesti: Savaşın sonu görünmüyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik olarak açıklamalar..
Mustafa Armağan yazdı: Nuri Demirağ 1935 yılında Koç’tan daha zengindi!
Medya

Mustafa Armağan yazdı: Nuri Demirağ 1935 yılında Koç’tan daha zengindi!

Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan, "Nuri Demirağ 1935 yılında Koç’tan daha zengindi" başlıklı yazısında dikkat çeken analizlerini paylaştı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23