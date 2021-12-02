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Hayat-Aktüel
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Arazi anlaşmazlığı kavgası! 1 ölü

2021-12-02 16:10:54
Arazi anlaşmazlığı kavgası! 1 ölü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Karkın Mahallesi'nde İlyas Kütük (56) ile akrabası Süleyman C. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Karkın Mahallesi'nde İlyas Kütük (56) ile akrabası Süleyman C. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

#2
Foto - Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C, üzerindeki tabancayla Kütük'e ateş etti. Yaralanan Kütük, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C, üzerindeki tabancayla Kütük'e ateş etti. Yaralanan Kütük, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

#3
Foto - Zanlı, polise teslim oldu.

Zanlı, polise teslim oldu.

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