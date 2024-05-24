Arap ülkesinin petrol konusunda başka bir alternatifi kalmadı! Türkiye'nin kapısını çalması an meselesi

Irak’ın siyasi istikrarı ve ekonomik gelişimi ülkemiz için de öneme sahiptir. Özellikle bölgesel anlamda Kuzey’de üretilen ham petrol Türkiye üzerinden piyasalara sunulabilir. Ham petrol üretiminin artırılması ve doğal gaz üretiminin hayata geçirilerek ekonomiye kazandırılması komşumuz için önemlidir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde ülkemiz sahip olduğu altyapı, teknoloji ve insan kaynağı imkanlarıyla Irak için önemli bir ortaktır. Orta Doğu’daki istikrarsız ortam dikkate alındığında, ülkemiz sahip olduğu istikrar, güven ve Avrupa’ya entegre olmuş güçlü altyapısı ile komşularına da imkanlar sunuyor. Güney hattından, Basra üzerinden ham petrol sevkiyatının gerçekleştirilemediği ya da aksaklıkların yaşandığı dönemlerde, Irak’ın en önemli ticari ve enerji rotası Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaşan kuşaktır. Bu hattın aktif ve çalışıyor olması başta Irak olmak üzere ülkemiz için de stratejik öneme sahiptir.