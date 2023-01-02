Aralık ayı da bitti, Karlıova’da beklenen kar yağmadı

Geçen yıllara göre rahat oldukları ve artık yolda mahsur kalmadıklarını belirten balıkçı Hasan Olğun, “Geçen sene bu vakitlerde neredeyse 3 metre kar görürdük, bu sene Allah’a çok şükür havalar çok güzel. Balık satabiliyoruz, kafamız rahat ve hava soğuk değil. Geçen senelere göre bu sene çok rahatız. Geçen yıl Erzurum-Çat arasında çok mahsur kaldık ama bu sene çok rahat gidip geliyoruz” dedi.