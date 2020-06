Hac ve Umre Bakanlığı'nın Financial Times'a verdiği röportajda konuşan Suudi yetkili, "Durum değerlendirmesi yapılıyor ve her türlü olası senaryo üzerinde çalışıyoruz. Nihai kararımızı bir hafta içerisinde vereceğiz." diye konuştu. Suudi yetkililerin hac yapılsa bile, her ülkenin hacı adayı kontenjanının yüzde 20'sine izin vermeyi düşündüğü belirtildi.