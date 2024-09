Ancak Apple, OpenAI gibi sorunlarla boğuşmamak adına firmalara isterlerse Intelligence eğitim programı kapsamından çıkabilme imkanı sundu. Ortaya çıkan detaylara göre, Meta (Facebook, Instagram), The New York Times, , Craigslist, Tumblr, The Financial Times, The Atlantic, Vox Media, USA Today grubu ve WIRED’ın sahibi Condé Nast, ilk çekilen şirketler oldu.