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Teknoloji-Bilişim
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Apple iPhone fiyatları anlık ne kadar? iPhone 11, 12, 13 iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro

2021-12-24 11:14:39
Apple iPhone fiyatları anlık ne kadar? iPhone 11, 12, 13 iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro

Dolar kurunun yükselişe geçtiği günlerde teknoloji devi Apple fiyatlarda zamma gitmişti. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sisteminin hayata geçirilmesiyle dolar kuru büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta 18 TL'na karşılık gelen dolar, şu anda 12 TL'nin altına geriledi. Kurdaki sert düşüş ile birlikte indirim kararı alan ve fiyatlarına yansıtan Apple yeni iPhone, iPad, Apple Watch ve iMac fiyatlarını açıkladı Peki iPhone 13 fiyatları ne kadar? iPhone 11 fiyatları kaç para indi? iPhone 12 fiyatı ne oldu? İşte iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro son fiyatı.

#1
Foto - ABD'li teknoloji devi Apple, kurdaki gerilemenin ardından ürünlerinde indirime gitti. iPhone, iPad, Apple Watch ve iMac dahil tüm cihazların ve ürünlerin fiyatları düştü. Doların yükseldiği süreçte ürünlerine zam yapan Apple, bu kez geri adım atarak iPhone modellerine yaklaşık yüzde 25 indirim kararı aldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, kurdaki gerilemenin ardından ürünlerinde indirime gitti. iPhone, iPad, Apple Watch ve iMac dahil tüm cihazların ve ürünlerin fiyatları düştü. Doların yükseldiği süreçte ürünlerine zam yapan Apple, bu kez geri adım atarak iPhone modellerine yaklaşık yüzde 25 indirim kararı aldı.

#2
Foto - iPhone SE: 7 bin 799 TL

iPhone SE: 7 bin 799 TL

#3
Foto - iPhone 11: 10 bin 999 TL

iPhone 11: 10 bin 999 TL

#4
Foto - iPhone 12 mini: 13 bin 499 TL, iPhone 12: 14 bin 499 TL

iPhone 12 mini: 13 bin 499 TL, iPhone 12: 14 bin 499 TL

#5
Foto - iPhone 13 Mini: 14 bin 799 TL, iPhone 13: 16 bin 299 TL, iPhone 13 Pro: 21 bin 499 TL, iPhone 13 Pro Max: 23 bin 999 TL

iPhone 13 Mini: 14 bin 799 TL, iPhone 13: 16 bin 299 TL, iPhone 13 Pro: 21 bin 499 TL, iPhone 13 Pro Max: 23 bin 999 TL

#6
Foto - iPhone modellerinin yanı sıra iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, Apple TV, AirTag ürünlerine de indirim yapıldı. Güncel fiyatlar şu şekilde:

iPhone modellerinin yanı sıra iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, Apple TV, AirTag ürünlerine de indirim yapıldı. Güncel fiyatlar şu şekilde:

#7
Foto - Apple M1 13 inç Macbook Air: 14 bin 999 TL, Apple M1 13 inç Macbook Pro: 18 bin 999 TL, M1 Pro 14 inç Macbook Pro: 29 bin 999 TL, M1 Pro 16 inç Macbook Pro: 37 bin 499 TL, M1 Max 16 inç Macbook Pro: 52 bin 499 TL

Apple M1 13 inç Macbook Air: 14 bin 999 TL, Apple M1 13 inç Macbook Pro: 18 bin 999 TL, M1 Pro 14 inç Macbook Pro: 29 bin 999 TL, M1 Pro 16 inç Macbook Pro: 37 bin 499 TL, M1 Max 16 inç Macbook Pro: 52 bin 499 TL

#8
Foto - iPad: 5 bin 199 TL iPad mini: 7 bin 899 TL iPad Air: 8 bin 999 TL iPad Pro: 11 bin 999 TL

iPad: 5 bin 199 TL iPad mini: 7 bin 899 TL iPad Air: 8 bin 999 TL iPad Pro: 11 bin 999 TL

#9
Foto - Apple Watch Series 7: 5 bin 899 TL, Apple Watch SE: 4 bin 199 TL, Apple Watch 3: 2 bin 949 TL

Apple Watch Series 7: 5 bin 899 TL, Apple Watch SE: 4 bin 199 TL, Apple Watch 3: 2 bin 949 TL

#10
Foto - AirPods Max: 7 bin 999 TL, AirPods 3: 3 bin 499 TL, AirPods Pro: 3 bin 799 TL, AirPods 2: 1.899 TL

AirPods Max: 7 bin 999 TL, AirPods 3: 3 bin 499 TL, AirPods Pro: 3 bin 799 TL, AirPods 2: 1.899 TL

#11
Foto - AirTag Tekli: 399 TL / Paket: 1.359 TL, Apple parlatma bezi: 269 TL

AirTag Tekli: 399 TL / Paket: 1.359 TL, Apple parlatma bezi: 269 TL

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