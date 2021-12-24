Apple iPhone fiyatları anlık ne kadar? iPhone 11, 12, 13 iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro

Dolar kurunun yükselişe geçtiği günlerde teknoloji devi Apple fiyatlarda zamma gitmişti. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sisteminin hayata geçirilmesiyle dolar kuru büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta 18 TL'na karşılık gelen dolar, şu anda 12 TL'nin altına geriledi. Kurdaki sert düşüş ile birlikte indirim kararı alan ve fiyatlarına yansıtan Apple yeni iPhone, iPad, Apple Watch ve iMac fiyatlarını açıkladı Peki iPhone 13 fiyatları ne kadar? iPhone 11 fiyatları kaç para indi? iPhone 12 fiyatı ne oldu? İşte iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro son fiyatı.