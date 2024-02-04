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Spor
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Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

2024-02-04 13:59:13
Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda “Fernando Muslera” depremi! Herkes şaşkın!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan son şampiyon Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor. 2011 yılında sarı-kırmızılı formayı giymeyen başlayan ve takımın efsanesi haline gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyordu. Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi adresinin Türkiye'den flaş bir takım olduğu öne sürüldü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan son şampiyon Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor. 2011 yılında sarı-kırmızılı formayı giymeyen başlayan ve takımın efsanesi haline gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyordu. Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi adresinin Türkiye'den flaş bir takım olduğu öne sürüldü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

#2
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

#3
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Son olarak Samsunspor deplasmanına giden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

#4
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Bu skorla beraber puanını 63 yapan Cimbom, lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

#5
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

2011/12 yaz transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştiren Galatasaray, 6.75 milyon Euro karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı.

#6
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Ayrıca 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

#7
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI Nando, 2021 kışında sarı-kırmızılı takım ile sözleşme uzatarak kendisini 30 Haziran 2024 tarihine kadar takıma bağlayan imzayı atmıştı.

#8
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Transfermark verilerine göre en yüksek piyasa değeri 18 milyon Euro'ya ulaşan Fernando Muslera'nın şu sıralar değeri 1.5 milyon Euro

#9
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen 1.90'lık kalecinin yeni adresi duyanları şaşkına çevirdi.

#10
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Sabah'a göre; Trendyol 1.Lig ekiplerinden Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya teklif götüreceği belirtildi.

#11
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

2 YILLIK SÖZLEŞME VE DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, 37 yaşındaki kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

#12
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Haberde yer alan detaylara göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor,

#13
Foto - Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda "Fernando Muslera" depremi! Herkes şaşkın!

Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

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