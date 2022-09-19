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Gündem
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Antalya'da orman yangını

2022-09-19 13:42:02
Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

#1
Foto - Antalya'da orman yangını

Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

#2
Foto - Antalya'da orman yangını

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

#3
Foto - Antalya'da orman yangını

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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