2022-12-31 06:59:00 Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Gerede ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde bulunan ilkokulun kullanılmayan bölümü, yaklaşık 3 ay önce Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü. Merkezde Gerede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan "besi sığırcılığı" kursuna 21 kadın katılım sağladı. Kursta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler ve diğer görevliler tarafından haftanın 5 günü eğitim veriliyor.