Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

"Bilinçlenip daha faydalı şekilde besiciliğimizi yapmak için kursa katıldık. Faydalarını da görüyoruz. İlerleyen dönemde genç çiftçilere ve kadınlara daha çok teşvik olacağını öğrendik. Kendimizi de geliştirmek istedik. Hayvanlardaki hastalıkları, hangi cinsin et, hangi cinsin süt için daha elverişli olduğunu öğrendik. Besiciliğin nasıl olması gerektiği, ahırın nasıl olması gerektiği, altyapısının ve duvarlarının nasıl olması gerektiğini öğrendik ve bilgilendik."