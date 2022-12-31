  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

2022-12-31 06:59:00
Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Gerede ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde bulunan ilkokulun kullanılmayan bölümü, yaklaşık 3 ay önce Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü. Merkezde Gerede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan "besi sığırcılığı" kursuna 21 kadın katılım sağladı. Kursta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler ve diğer görevliler tarafından haftanın 5 günü eğitim veriliyor.

#1
Foto - Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

Kadınlar 3 hafta sürecek kursta hayvancılıkla ilgili bilgilendirilirken, bazılarının okula el ele geldikleri çocukları yan sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. AA'nın haberine göre; Gerede Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Babayiğit, ilçede bir köy yaşam merkezinin kurulduğunu, burada kadınların katılımıyla "besi sığırcılığı" eğitiminin başladığını söyledi. İlerleyen süreçte "mantar yetiştiriciliği" ve "sürü yönetimi" kurslarının açılacağını aktaran Babayiğit, "Sonrasında vatandaşlarımızın kişisel becerilere yönelik talebe göre kurslar açmaya devam edeceğiz." dedi. Kursa katılan 63 yaşındaki İfakat Albayrak da uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını kaydetti. Albayrak, kursun iyi gittiğini ve yeni şeyler öğrendiğini anlattı.

#2
Foto - Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

Mezun olduğu okulda kursa katılan 32 yaşındaki Elif Dursun Akdeniz ise yıllar sonra aynı ortamda bulunmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdeniz, "Ahırı havalandırmayı öğrendik. Mesela biz daha önce hayvanlar üşür diye korkuyorduk ama sıfırın altında 18 dereceye kadar hayvanlar üşümezmiş. Artık daha bilinçli bir şekilde hayvancılık yapıyoruz. Bilmediklerimizi öğrendik." diye konuştu. Kursiyerlerden 34 yaşındaki Şerife Akgüloğlu da köyün büyük bir kısmının geçimini hayvancılıkla sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:

#3
Foto - Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

"Bilinçlenip daha faydalı şekilde besiciliğimizi yapmak için kursa katıldık. Faydalarını da görüyoruz. İlerleyen dönemde genç çiftçilere ve kadınlara daha çok teşvik olacağını öğrendik. Kendimizi de geliştirmek istedik. Hayvanlardaki hastalıkları, hangi cinsin et, hangi cinsin süt için daha elverişli olduğunu öğrendik. Besiciliğin nasıl olması gerektiği, ahırın nasıl olması gerektiği, altyapısının ve duvarlarının nasıl olması gerektiğini öğrendik ve bilgilendik."

#4
Foto - Anneler ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

Kursiyer 50 yaşındaki Süheyla Özdemir, hayvanları olduğunu belirterek, "Bir şeyler öğrenmek için buraya geliyorum. Çok faydasını görüyoruz. Hayvan konusunda, ırklar konusunda bilmediğimiz çok şeyler varmış." diye konuştu.

Kaymakam apar topar olay yerinde! ATM'den para çekenler şaşkına döndü
Gündem

Kaymakam apar topar olay yerinde! ATM'den para çekenler şaşkına döndü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla ..
Helal olsun gençler! Gaziantep'te müthiş görüntü
Gündem

Helal olsun gençler! Gaziantep'te müthiş görüntü

Gaziantep'te metroda yolculuk yaptıkları sırada bir bebeğin ağladığını gören gençler, hep birlikte ninni söyleyerek bebeği susturdu. Bu görü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: Bunun için Türkiye'ye teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: Bunun için Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin Karadağ’dan eğit..
Yunanistan'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Gündem

Yunanistan'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Türkiye'nin "havadaki yakıt gücü"nden korkan Yunanistan tanker uçak satın almayı planlıyor. Yunanistan'ın havacılık sektöründe Türkiye'nin ç..
Başkan Altay: Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak
Aktüel

Başkan Altay: Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazl..
Deniz Baykal kendisini kasetle gönderen Kılıçdaroğlu'ndan görev istedi
Siyaset

Deniz Baykal kendisini kasetle gönderen Kılıçdaroğlu'ndan görev istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaset kumpası ile gönderip koltuğuna oturduğu Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Baykal'ın Kılıçdaroğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23