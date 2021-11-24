2021-11-24 08:19:00 Anlık altın fiyatları! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? 24 Kasım 2021 gram altın kaç TL oldu?
Altın piyasalarında son durum merak ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı başta olmak üzere, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik fiyatları son durum araştırılmakta. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu merak etmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 24 Kasım güncel altın fiyatları...