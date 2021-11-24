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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? 24 Kasım 2021 gram altın kaç TL oldu?

2021-11-24 08:19:00
Anlık altın fiyatları! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? 24 Kasım 2021 gram altın kaç TL oldu?

Altın piyasalarında son durum merak ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı başta olmak üzere, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik fiyatları son durum araştırılmakta. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu merak etmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 24 Kasım güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının yükselişi Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası durmuştu. Ancak dün dolar kurunun yeni zirveleri görmesine paralel olarak altın fiyatları da rekor tazeledi. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın başta olmak üzere yastık tındaki paralarını altına harcamak isteyenler altın fiyatları ne olur, altın düşer mi çıkar mı? Altın ne kadar, gram altın kaç para, çeyrek ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? gibi soruları sormakta. İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba altın fiyatları.

Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının yükselişi Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası durmuştu. Ancak dün dolar kurunun yeni zirveleri görmesine paralel olarak altın fiyatları da rekor tazeledi. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın başta olmak üzere yastık tındaki paralarını altına harcamak isteyenler altın fiyatları ne olur, altın düşer mi çıkar mı? Altın ne kadar, gram altın kaç para, çeyrek ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? gibi soruları sormakta. İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.794,09 TL, 1.794,42 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.794,09 TL, 1.794,42 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 720,27 TL, 742,14 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 720,27 TL, 742,14 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 734,34 TL, 734,48 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 734,34 TL, 734,48 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.174,91 TL, 1.200,84 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.174,91 TL, 1.200,84 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.699,79 TL, 4.788,82 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.699,79 TL, 4.788,82 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.342,55 TL, 2.401,75 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.342,55 TL, 2.401,75 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.699,79 TL, 4.788,82 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.699,79 TL, 4.788,82 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.730,35 TL, 4.866,18 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.730,35 TL, 4.866,18 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 398,41 TL, 473,24 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 398,41 TL, 473,24 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 651,94 TL, 677,15 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 651,94 TL, 677,15 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.526,00 TL, 12.073,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.526,00 TL, 12.073,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,64 TL, 9,65 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,64 TL, 9,65 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,57 TL, 23,58 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,57 TL, 23,58 TL,

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