Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın yarım altın fiyatı:

Altın fiyatlarını resesyon vurdu. Küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişesiyle dolar tırmanışa geçerken altın fiyatları da hafif düşme eğiliminde. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler söz konusu. Küresel piyasalarda yaşanan olaylar altın fiyatlarını oldukça etkilemekte. Rusya-Ukrayna savaşıyla gergin olan piyasalar şimde de resesyon ve enflasyon etkisiyle diken üstünde. Altın fiyatları da bu karmaşadan nasibini almakta. BDDK’nın kredi kararınan sonra bir hayli düşen altın fiyatları bayram öncesinde son durum araştırılması yapılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın akıl fiyatı kaç TL? Güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları: