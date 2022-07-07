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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın yarım altın fiyatı:

2022-07-07 10:21:11
Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları: Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın yarım altın fiyatı:

Altın fiyatlarını resesyon vurdu. Küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişesiyle dolar tırmanışa geçerken altın fiyatları da hafif düşme eğiliminde. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler söz konusu. Küresel piyasalarda yaşanan olaylar altın fiyatlarını oldukça etkilemekte. Rusya-Ukrayna savaşıyla gergin olan piyasalar şimde de resesyon ve enflasyon etkisiyle diken üstünde. Altın fiyatları da bu karmaşadan nasibini almakta. BDDK’nın kredi kararınan sonra bir hayli düşen altın fiyatları bayram öncesinde son durum araştırılması yapılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın akıl fiyatı kaç TL? Güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son durum yatırımcı tarafından sıklıkla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta ki BDDK kararı sonrası 965 liranın altına inen gram altın uluslararası piyasalarda yaşanan enflasyon ve resesyon etkisiyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolar kurunun yeniden 17-25 TL seviyesinin üzerine çıkması altın yatıımcısının dolar yükselirken altın ne kadar oldu? Altın fiyatı ne kadar? Anlık altın fiyatları kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe anlık altın fiyatları:

Canlı altın fiyatları son durum yatırımcı tarafından sıklıkla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta ki BDDK kararı sonrası 965 liranın altına inen gram altın uluslararası piyasalarda yaşanan enflasyon ve resesyon etkisiyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolar kurunun yeniden 17-25 TL seviyesinin üzerine çıkması altın yatıımcısının dolar yükselirken altın ne kadar oldu? Altın fiyatı ne kadar? Anlık altın fiyatları kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe anlık altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.743,99 TL, 1.744,43 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.743,99 TL, 1.744,43 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 980,17 TL, 988,64 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 980,17 TL, 988,64 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 967,93 TL, 968,13 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 967,93 TL, 968,13 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.548,72 TL, 1.582,97 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.548,72 TL, 1.582,97 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.194,77 TL, 6.312,23 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.194,77 TL, 6.312,23 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.087,71 TL, 3.165,79 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.087,71 TL, 3.165,79 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.194,77 TL, 6.312,23 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.194,77 TL, 6.312,23 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.517,17 TL, 6.682,97 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.517,17 TL, 6.682,97 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,89 TL, 647,61 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,89 TL, 647,61 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,95 TL, 923,70 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,95 TL, 923,70 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.830,00 TL, 16.115,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.830,00 TL, 16.115,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,72 TL, 10,73 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,72 TL, 10,73 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,35 TL, 19,37 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,35 TL, 19,37 TL,

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