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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Altın alacaklar aman dikkat! 8 Ağustos 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL?

2022-08-08 08:33:58
Anlık altın fiyatları: Altın alacaklar aman dikkat! 8 Ağustos 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL?

Canlı altın fiyatları son durum yatırımcılar tarafınan yakından takip ediliyor. Altın almak isteyenler ya da altına yatırım yapacaklar güncel altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Fed’in faizleri artırmayı sürdürmesi ve ons altına baskı uygulamaya devam etmesi altın fiyatlarını bir seviyede tutulmak istense de anlık altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması ve ABD ile Çin arasındaki krizin derinleşmesi küresel ölçekli gelişmeler güncel altın fiyatlarının yönünü değiştirmesinde önemli bir etken. Hal böyle olunca da dünya genelinde gram altın çeyrek altın fiyatlarını etkileyecek olaylar cereyan etmesi sonrası anlık altın ne kadar? Altın fiyatı kaç TL? Altın düştü mü çıktı mı? Serbest piyasada güncel altın fiyatları son durum nedir? sorularına cevap aramakta. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın anlık bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları: Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları 8 Ağustos 2022 Pazartesi:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.775,10 TL, 1.775,90 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.775,10 TL, 1.775,90 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.025,62 TL, 1.035,06 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.025,62 TL, 1.035,06 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.021,59 TL, 1.021,78 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.021,59 TL, 1.021,78 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.634,95 TL, 1.670,97 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.634,95 TL, 1.670,97 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.538,16 TL, 6.662,03 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.538,16 TL, 6.662,03 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.258,87 TL, 3.341,23 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.258,87 TL, 3.341,23 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.538,16 TL, 6.662,03 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.538,16 TL, 6.662,03 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.814,28 TL, 6.983,85 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.814,28 TL, 6.983,85 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 564,33 TL, 677,76 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 564,33 TL, 677,76 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 931,29 TL, 967,76 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 931,29 TL, 967,76 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.563,00 TL, 16.869,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.563,00 TL, 16.869,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,47 TL, 11,48 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,47 TL, 11,48 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,89 TL, 19,91 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,89 TL, 19,91 TL,

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