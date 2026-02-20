Anlaşma için sadece 5 yıl kalınca Türkiye’ye resmen yalvardılar: Lütfen bizi ortak noktada buluşturun
COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Pazarlama, İletişim ve Paydaş Katılımından Sorumlu Özel Danışman Atıf İkram Butt, "Paris Anlaşması'nın üzerinden 10 yıl geçti. Önümüzde son 5 yıllık dönem bulunuyor. Türkiye, farklı tarafları aynı zeminde ve aynı masada buluşturarak Paris Anlaşması'nda ortaya konan hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşılmasını sağlayabilir." dedi.