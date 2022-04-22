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Hayat-Aktüel
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Ankara'da

2022-04-22 17:28:00
Ankara'da "gündüz" operasyonu

Ankara'nın Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz yapılan operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

#1
Foto - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadesinin ardından başlatılan "gündüz" operasyonları sürüyor.

#2
Foto - Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

#3
Foto - Operasyonda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 Lyrica sentetik ecza maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 Lyrica sentetik ecza maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

#4
Foto - 9 şüpheli de gözaltına alındı.

9 şüpheli de gözaltına alındı.

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