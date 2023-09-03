Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

Konut fiyatları son zamanlarda hızla yükseliyor ve Türkiye'nin üç büyük şehri, Ankara, İstanbul ve İzmir, bu artışın zirvesine yerleşiyor. Son birkaç yılda, ev fiyatları Türkiye genelinde hızla artmaya devam ediyor. 2022 yılından bu yana, Türkiye'deki konut fiyatları yüzde 133 arttı. Bu, resmi enflasyon oranlarının oldukça üzerinde bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, ev sahipleri ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırlaması getirilmesi, ev sahipleri ve kiracılar için sorunların artmasına neden oluyor.