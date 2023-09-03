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Ekonomi
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Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

2023-09-03 13:43:20
Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

Konut fiyatları son zamanlarda hızla yükseliyor ve Türkiye'nin üç büyük şehri, Ankara, İstanbul ve İzmir, bu artışın zirvesine yerleşiyor. Son birkaç yılda, ev fiyatları Türkiye genelinde hızla artmaya devam ediyor. 2022 yılından bu yana, Türkiye'deki konut fiyatları yüzde 133 arttı. Bu, resmi enflasyon oranlarının oldukça üzerinde bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, ev sahipleri ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırlaması getirilmesi, ev sahipleri ve kiracılar için sorunların artmasına neden oluyor.

#1
Foto - Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), ev sahipleri için daha da kötüye giden bir haber getirdi. Artık, eşi veya 18 yaş altı çocuğu olanlar için konut kredi değer oranı yüzde 75'e kadar daraltılacak. Bu, ikinci tapulu ev almak isteyenler için büyük bir engel oluşturuyor, çünkü ev değerinin yüzde 22.5'ine kadar kredi ödemesi yapmaları gerekecek.

#2
Foto - Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

Uluslararası Emlak Danışmanlığı şirketi Knight Frank tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye'deki konut fiyatları, 2022 yılından bu yana yüzde 132.8 oranında arttı. Bu, dünya genelindeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça büyük bir artışı temsil ediyor. Türkiye'deki bu büyük artışla birlikte, diğer ülkelerdeki durumu da değerlendirmek önemlidir. Kuzey Makedonya yüzde 17.3 artışla ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan yüzde 16.6, Macaristan yüzde 15.3 artışla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor.

#3
Foto - Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

Diğer ülkelerdeki kira artışları ise şu şekildedir: • Yunanistan: Yüzde 14.5 • Bulgaristan: Yüzde 9.5 • Japonya: Yüzde 6.8 • Fransa: Yüzde 2.7 • ABD: Yüzde 0.7

#4
Foto - Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

Bu verilere göre Türkiye, konut fiyatlarındaki artışla ön plana çıkıyor. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde ise ev fiyatları düşüş gösteriyor. Şehirler arasında yapılan araştırmalara göre, Ankara'da yüzde 135.3, İzmir'de yüzde 133 ve İstanbul'da yüzde 127.3 oranında ev fiyatları artışı yaşanıyor. Diğer büyük şehirlerdeki artış oranları ise şu şekildedir: • Zagreb: Yüzde 22.5 • Tokyo: Yüzde 7.5 • New York: Yüzde 3.4 • Barcelona ve Londra: Yüzde 1.4 • Roma: Yüzde 0.6

#5
Foto - Ankara, İstanbul, İzmir… Bu iller için kötü haber maalesef geldi

Bu veriler, Türkiye'deki konut piyasasının hızla büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye'deki konut fiyatlarındaki bu hızlı artış, birçok kişi için endişe kaynağı olmuştur. Ev sahipleri ve kiracılar, yüksek konut fiyatları ve kredi sınırlamalarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Ancak, bu artışın ekonomik ve sosyal etkileri daha da derinlemesine incelenmelidir.

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