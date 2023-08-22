Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi

Bu en üst noktadan kazıları yaparak alt noktaya inerek eserlerimizin gerçek inşa şekillerini burada çıkarıyoruz. Kazıdan edindiğimiz doğru projelerle kalemizi ayağa kaldırılması ve restore edilmesi süreci devam ediyor. Her yıl yapılan 45 günlük kazı süremiz var, burada öğrenci kardeşlerimiz değerli hocalarımızdan bilgiler alıyorlar ve yetişiyorlar. UNESCO'nun geçici listesinde yer alan kalemizin kalıcı olabilmesi için bu kazı çok önemli bir noktadadır.