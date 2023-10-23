Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 'besin intolerans' eğitimi alan Eskişehirli profesyonel çiftçi Hayriye Kuşçu, antik çağlarda kral ve kraliçelerin yediği mor patatesi Türkiye geline tanıtmayı amaçlıyor. Aile yadigarı topraklarda profesyonel çiftçilik yapan Kuşçu, birçok ürünün yanında Türkiye’de ilk kez denenen mor patatese merak saldı. 2020 yılında Türkiye'de ilk defa 10 dekar alanda mor patates ekimi yaptı. Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı olan Kuşçu, dikkat çeken çalışmaları sonrası tarımda suyun verimli kullanımı başlığı altında ödüle layık görülerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın elinden ödülünü aldı.