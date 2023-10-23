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Kadın - Aile
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Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

2023-10-23 18:03:38
Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Ülkemizde mor patates üretimi yaygınlaşmaya başladı. Lezzetiyle dikkat çeken mor patatesin faydaları ise saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Avrupa’da kadınların çok fazla tükettiği şifa deposu mor patatesin üretimi Anadolu topraklarında yaygınlaşıyor. İlk olarak Eskişehir’de üretilmeye başlanan antioksidan kaynağı bitkinin Amasya’daki ekimi sonrası Erzurum’da da ekonomiye renk katması planlanıyor.

#2
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 'besin intolerans' eğitimi alan Eskişehirli profesyonel çiftçi Hayriye Kuşçu, antik çağlarda kral ve kraliçelerin yediği mor patatesi Türkiye geline tanıtmayı amaçlıyor. Aile yadigarı topraklarda profesyonel çiftçilik yapan Kuşçu, birçok ürünün yanında Türkiye’de ilk kez denenen mor patatese merak saldı. 2020 yılında Türkiye'de ilk defa 10 dekar alanda mor patates ekimi yaptı. Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı olan Kuşçu, dikkat çeken çalışmaları sonrası tarımda suyun verimli kullanımı başlığı altında ödüle layık görülerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın elinden ödülünü aldı.

#3
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Adana, Hatay ve Sivas’ın ardından Amasya’da bir firmanın sosyal sorumluluk desteğiyle deneme ekimleri yaptığı mor patates toplamda 450 dekarlık alanda yetiştirildi. Basına yansıyan mor patates, Erzurumluların da dikkatini çekti. Amasya’ya gelen bir heyet hasadı yerinde inceledi. Gelecek sezon için Erzurum’da da deneme ekiminin yapılması planlandı. Erzurum’dan gelen heyete bilgiler veren Hayriye Kuşçu, özellikle de Avrupalı kadınların çok tükettiği şifa deposu bu ürünün pazar sorunu olmadığını söyledi.

#4
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, “Mor patates katma değeri yüksek bir ürün olduğu için önümüzdeki dönemde deneme ekimi yapacağız. Nasip olursa geliştirmeyi planlıyoruz” dedi. Erzurum’da yılda yaklaşık 300 bin ton diğer tür patateslerin üretiminin yapıldığını hatırlatan Oral, “Normal patates ile mor patatesin farklılıkları var. 3-4 kat fazla fiyatla satılabiliyor. Hem antisiyonun, antioksidan ve kanser hastalıklarına iyi geliyor. Kozmetik sanayiinde de kullanıldığı için Erzurum’da yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Mor patatesin üretimi konusunda AR-GE çalışmaları da planladıklarını aktaran Erzurum Nene Hatun Kadın Kooperatifi Başkanı Büşra Topaloğlu, “Rakım ve iklim şartlarının etkilerini göreceğiz. İnşallah verim alabilirsek güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Pasinler Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Kübra Kobaza ise “Erzurum’un iklim şartlarını bilmeyen yoktur. Kışın eksi 40 derecede yaşayan kadınlarız. Eksi 40 derecede yaşıyorsak her şeyi yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

İşte, mor patatesin faydaları

#7
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Hipertansiyon riskini azaltır. Yüksek potasyum ve antosiyanin içeriği sayesinde mor patates tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

#8
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Mor patates içeriğindeki çeşitli polifenoller sayesinde adeta kansere karşı savaşır.

#9
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Bu şifalı sebze, karaciğer sağlığını destekler. Karaciğer fonksiyonları bozuk olan insanlarla yapılan bir çalışmada 44 gün boyunca her gün 120 ml mor patates suyu içenlerin yüksek karaciğer değerlerinin ortalama olarak azaldığı görülmüştür.

#10
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Siyanidin açısından zengin olan mor patates bağırsakta bifidobacterium ve lactobasillus cinsi probiyotik bakterilerinin çoğalmasını ve kısa zincirli yağ asidi üretiminin artmasını sağlayarak bağırsak mikrobiyatasını iyileştirir.

#11
Foto - Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Yüksek miktarda A vitamini içeren mor patates, göz sağlığı için son derece yararlıdır.

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