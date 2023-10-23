Anadolu'da yayılmaya başladı! Bu patatesin faydaları saymakla bitmiyor

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, “Mor patates katma değeri yüksek bir ürün olduğu için önümüzdeki dönemde deneme ekimi yapacağız. Nasip olursa geliştirmeyi planlıyoruz” dedi. Erzurum’da yılda yaklaşık 300 bin ton diğer tür patateslerin üretiminin yapıldığını hatırlatan Oral, “Normal patates ile mor patatesin farklılıkları var. 3-4 kat fazla fiyatla satılabiliyor. Hem antisiyonun, antioksidan ve kanser hastalıklarına iyi geliyor. Kozmetik sanayiinde de kullanıldığı için Erzurum’da yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.