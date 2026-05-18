Amerika'nın petrol dolu tankerden şaşırtan Türkiye hamlesi: Türk sularında rota bir anda değiştirildi
ABD’nin stratejik rezervlerinden ilk ham petrol sevkiyatı Türkiye sılarında İzmir'i es geçerek rotayı oraya kırdı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye de ABD'nin stratejik rezervlerinden ilk ham petrol sevkiyatını teslim almaya hazırlanırken, petrolü taşıyan Yunan bayraklı gemi daha önce bildirdiği İzmir Aliağa varış yerini son anda değiştirdi. Geminin taşıdığı ham petrolü, Tüpraş Aliağa tesisleri yerine Tüpraş İzmit tesislerine boşaltması bekleniyor
Orta Doğu’daki savaşla beraber Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık sonucu petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarken, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi stratejik rezervlerinden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Türkiye de ABD’nin stratejik rezervlerinden ilk ham petrol sevkiyatını teslim almaya hazırlanırken, petrolü taşıyan Yunan bayraklı gemi daha önce bildirdiği İzmir Aliağa varış yerini son anda değiştirdi.
Nisan sonunda ABD’den yola çıkan North Star adlı 680 bin varil ham petrol yüklü gemi Atlas Okyanusu’nu geçip Akdeniz’e girdikten sonra geçen hafta İzmir açıklarında bir süre bekledi. Daha sonra rotasını kuzeye çeviren gemi, bu sabah İzmir Körfezi’nde yer alan Tüpraş Limanı açıklarına demirledi.
Geminin taşıdığı ham petrolü, Tüpraş Aliağa tesisleri yerine Tüpraş İzmit tesislerine boşaltması bekleniyor.
Sevkiyatın ikinci ayağında ise Hong Kong bayraklı DHT Antelope adlı tanker de Nisan sonunda Galveston açıklarında yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrol yüklemesini tamamlayarak yola çıktı. Dev tanker Akdeniz’e giriş yaparken, Türkiye’de hangi limana yanaşacağı henüz belli olmadı.
