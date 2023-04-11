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Aktüel
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Amasya’da istinat duvarı çöktü

2023-04-11 18:13:13
Amasya’da istinat duvarı çöktü

Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü.

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Foto - Amasya’da istinat duvarı çöktü

İlçede etkili olan yağış sonrası Saraydüzü Mahallesi'nden geçen dere yatağının kıyısındaki istinat duvarının köprüye yakın bölümünde çökme meydana geldi.

#2
Foto - Amasya’da istinat duvarı çöktü

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemede aşırı yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu dere kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir bölümünün çöktüğü tespit edildi.

#3
Foto - Amasya’da istinat duvarı çöktü

Çöken duvarın yol kısmında emniyet şeridiyle güvenlik önlemi alındı.

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