2023-04-11 18:13:13 Amasya’da istinat duvarı çöktü
Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü.
Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü.
İlçede etkili olan yağış sonrası Saraydüzü Mahallesi'nden geçen dere yatağının kıyısındaki istinat duvarının köprüye yakın bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemede aşırı yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu dere kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir bölümünün çöktüğü tespit edildi.
Çöken duvarın yol kısmında emniyet şeridiyle güvenlik önlemi alındı.
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