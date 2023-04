Diyetisyen Erden, C vitaminin bağışıklık fonksiyonlarında önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak “Enfeksiyon ve metabolik ihtiyaçlar vücuttaki C vitamini düzeylerini etkiler. C vitamini için önerilen miktar, diğer vitaminlere göre fazladır ve günde 100-200 mg C vitamini alımı kronik hastalık riskini azaltır” dedi.