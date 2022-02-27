Alzheimer riskini azaltmanın 7 yolu

Hayat amacınızı bulun- Sosyal olmak eğlenceli olduğu kadar insan sağlığına da faydalı. Araştırmalara göre arkadaşlıklar insanları hareketsiz hayat tarzından alıkoyuyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Sizi mutlu eden şeyleri bularak (hevesli olduğunuz bir konuda gönüllü aktivitelere katılmak ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek olabilir) onlara bağlı kalmak, beyniniz üzerinde harika bir etki yapabilir. Fiziksel ve zihinsel sağlık için stres oldukça tehlikelidir. Öte yandan stres, alzheimer riskini artırır. Bu nedenle stresten uzak durmalısınız.