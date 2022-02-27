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Kadın - Aile
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Alzheimer riskini azaltmanın 7 yolu

2022-02-27 16:38:54
Alzheimer riskini azaltmanın 7 yolu

Demans ya da bilinen adıyla bunama, Alzheimer ya da Lewy cisimli demans gibi beyni doğrudan etkileyen hastalıkların yol açtığı semptomlar için kullanılan genel bir tabirdir. Felç dahi, demansın nedeni olabilir. Yaklaşık 50 milyon insanın birlikte yaşadığı dejeneratif bir beyin hastalığı olan alzheimer kişinin geçmişini hatırlayamamasıdır. Alzheimer, yaygın olarak görülen bir demans türüdür ve hastalığın evrelerinin ilerlemesi yıllar alabilir.

#1
Foto - Alzheimer başlangıcı nasıl anlaşılır? Alzheimer belirtileri arasında en önemli ve ilk bulgusu unutkanlıktır. Alzheimer hastası yakın geçmişteki bilgi, kişi ve olayları unutur. Hastalık ilerledikçe kişi daha sık unutmaya başlar ve bu bilgileri hatırlayamaz. Unutkanlık, hastalığın ilk dönemlerinde basit unutkanlıklar olarak başlar. Alzheimer riskini azaltabileceğiniz bazı yollar vardır. İşte alzheimer riskini azaltabileceğiniz o yollar...

Alzheimer başlangıcı nasıl anlaşılır? Alzheimer belirtileri arasında en önemli ve ilk bulgusu unutkanlıktır. Alzheimer hastası yakın geçmişteki bilgi, kişi ve olayları unutur. Hastalık ilerledikçe kişi daha sık unutmaya başlar ve bu bilgileri hatırlayamaz. Unutkanlık, hastalığın ilk dönemlerinde basit unutkanlıklar olarak başlar. Alzheimer riskini azaltabileceğiniz bazı yollar vardır. İşte alzheimer riskini azaltabileceğiniz o yollar...

#2
Foto - Yüksek oranda bakır içeren sulardan kaçının. Ağır metallerden olan bakır; kemik, hormon ve sinir sisteminiz için yaşamsal bir madde olduğundan vücudunuzun bakıra ihtiyacı var. Ne var ki her şeyin fazlası zarar olduğundan, faydalı bir şeyin fazlası da beyninize zarar verebilir. Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan bir araştırmaya göre, bakır, Alzheimer başlangıcını tetikleyebiliyor ve hastalığın yayılmasını hızlandırabiliyor.

Yüksek oranda bakır içeren sulardan kaçının. Ağır metallerden olan bakır; kemik, hormon ve sinir sisteminiz için yaşamsal bir madde olduğundan vücudunuzun bakıra ihtiyacı var. Ne var ki her şeyin fazlası zarar olduğundan, faydalı bir şeyin fazlası da beyninize zarar verebilir. Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan bir araştırmaya göre, bakır, Alzheimer başlangıcını tetikleyebiliyor ve hastalığın yayılmasını hızlandırabiliyor.

#3
Foto - Egzersiz yapın- Araştırmalara göre haftada 150 dakikalık egzersiz yaparsanız kalıtsal bir Alzheimer formunu geciktirebilirsiniz. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz beyin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

Egzersiz yapın- Araştırmalara göre haftada 150 dakikalık egzersiz yaparsanız kalıtsal bir Alzheimer formunu geciktirebilirsiniz. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz beyin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

#4
Foto - Uyku düzeni oluşturun- Eğer ihtiyacınız olandan daha az uyursanız alzheimera yakalanma riskiniz artacaktır. Düzenli olarak ve gerektiği kadar uyuyup dinlendiğinize emin olun. Beyne dost pozisyonda uyuyun: Yan yatın. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, uyku pozisyonunun beyindeki zararlı maddelerin boşaltılması üzerindeki etkilerini yakından inceledi. Journal of Neuroscience araştırması, beynin atıkları ve zararlı maddeleri temizleyen bölgesi olan glimpatik yolun, sırtüstü ya da yüzükoyun yatmaya kıyasla, en optimal şekilde yan yatıldığında çalıştığını buldu.

Uyku düzeni oluşturun- Eğer ihtiyacınız olandan daha az uyursanız alzheimera yakalanma riskiniz artacaktır. Düzenli olarak ve gerektiği kadar uyuyup dinlendiğinize emin olun. Beyne dost pozisyonda uyuyun: Yan yatın. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, uyku pozisyonunun beyindeki zararlı maddelerin boşaltılması üzerindeki etkilerini yakından inceledi. Journal of Neuroscience araştırması, beynin atıkları ve zararlı maddeleri temizleyen bölgesi olan glimpatik yolun, sırtüstü ya da yüzükoyun yatmaya kıyasla, en optimal şekilde yan yatıldığında çalıştığını buldu.

#5
Foto - Öğrenmeye açık olun- Araştırmacılar, yeni bir beceri öğrenmenin, işleyen bellek, uzun süreli bellek ve diğer üst düzey bilişsel süreçlerin katılımını gerektirdiğini ve bunların hepsinin aslında belleğin uzun süreli korunmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Öğrenmeye açık olun- Araştırmacılar, yeni bir beceri öğrenmenin, işleyen bellek, uzun süreli bellek ve diğer üst düzey bilişsel süreçlerin katılımını gerektirdiğini ve bunların hepsinin aslında belleğin uzun süreli korunmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

#6
Foto - Sigara kullanmayın- Daha sağlıklı bir hayat için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun. Sigara içenler konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, baş ağrısı, genel uyuşukluk ve zihinsel yorgunluk gibi rahatsızlıkları içmeyenlere göre çok daha sık yaşarlar ve bunu stresli ve yoğun hayatlarına bağlarlar.

Sigara kullanmayın- Daha sağlıklı bir hayat için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun. Sigara içenler konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, baş ağrısı, genel uyuşukluk ve zihinsel yorgunluk gibi rahatsızlıkları içmeyenlere göre çok daha sık yaşarlar ve bunu stresli ve yoğun hayatlarına bağlarlar.

#7
Foto - Hayat amacınızı bulun- Sosyal olmak eğlenceli olduğu kadar insan sağlığına da faydalı. Araştırmalara göre arkadaşlıklar insanları hareketsiz hayat tarzından alıkoyuyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Sizi mutlu eden şeyleri bularak (hevesli olduğunuz bir konuda gönüllü aktivitelere katılmak ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek olabilir) onlara bağlı kalmak, beyniniz üzerinde harika bir etki yapabilir. Fiziksel ve zihinsel sağlık için stres oldukça tehlikelidir. Öte yandan stres, alzheimer riskini artırır. Bu nedenle stresten uzak durmalısınız.

Hayat amacınızı bulun- Sosyal olmak eğlenceli olduğu kadar insan sağlığına da faydalı. Araştırmalara göre arkadaşlıklar insanları hareketsiz hayat tarzından alıkoyuyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Sizi mutlu eden şeyleri bularak (hevesli olduğunuz bir konuda gönüllü aktivitelere katılmak ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek olabilir) onlara bağlı kalmak, beyniniz üzerinde harika bir etki yapabilir. Fiziksel ve zihinsel sağlık için stres oldukça tehlikelidir. Öte yandan stres, alzheimer riskini artırır. Bu nedenle stresten uzak durmalısınız.

#8
Foto - Kilonuza dikkat edin- Sağlıklı bir kiloda olmak alzheimeri engellemez ancak gecikmesine neden olabilir. Bir araştımaya göre 50 yaş üstü ve BMI'si 25 veya daha fazla olan aşırı kilolu kişilerin, sağlıklı kiloda olan katılımcılardan yedi ay daha erken Alzheimer geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Kilonuza dikkat edin- Sağlıklı bir kiloda olmak alzheimeri engellemez ancak gecikmesine neden olabilir. Bir araştımaya göre 50 yaş üstü ve BMI'si 25 veya daha fazla olan aşırı kilolu kişilerin, sağlıklı kiloda olan katılımcılardan yedi ay daha erken Alzheimer geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

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