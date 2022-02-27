2022-02-27 16:38:54 Alzheimer riskini azaltmanın 7 yolu
Demans ya da bilinen adıyla bunama, Alzheimer ya da Lewy cisimli demans gibi beyni doğrudan etkileyen hastalıkların yol açtığı semptomlar için kullanılan genel bir tabirdir. Felç dahi, demansın nedeni olabilir. Yaklaşık 50 milyon insanın birlikte yaşadığı dejeneratif bir beyin hastalığı olan alzheimer kişinin geçmişini hatırlayamamasıdır. Alzheimer, yaygın olarak görülen bir demans türüdür ve hastalığın evrelerinin ilerlemesi yıllar alabilir.