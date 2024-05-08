Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Faiz artışı açıkçası beklemiyorum. ABD’de enflasyon tekrar burnunu yukarı çevirmiş durumda yüzde 4’leri zorluyor ve FED’in kendi hedefi olan yüzde 2’den halen 2 katı uzaklıkta. İndirim gelir mi noktasında da seçim öncesi Eylül’e bırakabilirler. Bir sürpriz belki şu; işsizlik oluştukça ABD enflasyon düşecek beklentisi vardı. İstihdamda veriler aşağıda olduğu için FED’in elini güçlendirir faiz indirimini öne çekebilir mi? Sorusu vardı aklımda. Önümüzdeki toplantıda pas geçecekleri, faiz indirimi bir dönem atacak olabilirler.