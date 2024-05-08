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Ekonomi
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Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

2024-05-08 16:21:52
Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatları haftaya yine hareketli başladı.

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#1
Foto - Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, ons altındaki duraksama ve düşüşün detaylarını açıkladı.

#2
Foto - Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Dirican, önemli açıklamalarda bulundu. Ons altının duraksama nedenini açıklayan Dirican, Çin ile ilgili detayı verdi. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Faiz artışı açıkçası beklemiyorum. ABD’de enflasyon tekrar burnunu yukarı çevirmiş durumda yüzde 4’leri zorluyor ve FED’in kendi hedefi olan yüzde 2’den halen 2 katı uzaklıkta. İndirim gelir mi noktasında da seçim öncesi Eylül’e bırakabilirler. Bir sürpriz belki şu; işsizlik oluştukça ABD enflasyon düşecek beklentisi vardı. İstihdamda veriler aşağıda olduğu için FED’in elini güçlendirir faiz indirimini öne çekebilir mi? Sorusu vardı aklımda. Önümüzdeki toplantıda pas geçecekleri, faiz indirimi bir dönem atacak olabilirler.

#4
Foto - Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

FED, ABD tahvil alımlarını yavaşlattı. Daha fazla piyasada dolar likidide dolaşacak. Altının onsundaki duraksamanın temel nedeni ABD’nin faizi arttıracak olma ihtimali. İsrail’in maalesef insani olmayan saldırılarının etkisi Refah saldırısının daha da büyümesi, Çin tarafında yaşanan gerilimler…

#5
Foto - Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Çin uzun zamandır ABD tahvillerini satıyor. Karışlığında altın stokluyorlar. Rusya sertleşmeye başladı Ukrayna’ya karşı. Bu işin daha büyüme riskine karşı altının onsu duraksadı. 2300 dolar ve o seviyelere kadar gitti.

#6
Foto - Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Bizi dinleyenlerin dikkat etmesi gereken şu; fiyat oynaklıkları gün içerisinde hareketli olduğu için bu söylediklerimiz 5 dakika sonra anlamsız olabilir. Bizdeki TL-Dolar ilişkisine de bakmak lazım. Bizde altının ve doların nispeten sabit kalıyor olması nedeniyle gramaja yansıması böyle oluyor.

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