Altında yön değişti: Fiyatlar yeniden yükselişe geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gram altın güne yükselişle başladı ve 6 bin 643 liradan işlem görüyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Piyasalarda yeniden yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Altın fiyatları, önceki gün yaşanan düşüşün ardından yeni güne yükselişle başladı ve hem gram hem de ons bazında değer kazandı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 643 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 928 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 621 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 6 bin 584 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 928 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 621 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 üstünde 4 bin 574 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ ÖNE ÇIKIYOR Fed'in dünkü faiz kararında üyeler arasında düşük faiz oranlarına yönelik muhalefetin artması, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlere karşın altın fiyatlarında bugün yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu
Gündem

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ..
Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı
Gündem

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ..
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy h..
Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!
Gündem

Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!

Uyuşturucu suçundan yargılanan müvekkilinin duruşmasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri..
Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!
Dünya

Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!

Luciano Sánchez için Brezilya'dan korkutan haber geldi. Tatil için bulunduğu Rio de Janeiro'nda köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu, ağı..
Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin
Seyahat

Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı D..
