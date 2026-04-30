Altında yön değişti: Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ ÖNE ÇIKIYOR Fed'in dünkü faiz kararında üyeler arasında düşük faiz oranlarına yönelik muhalefetin artması, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlere karşın altın fiyatlarında bugün yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.