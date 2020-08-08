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Ekonomi
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Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlar uyardı: Bir anda elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz

2020-08-08 08:31:19
Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlar uyardı: Bir anda elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz

Son dönemde ciddi yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıları cezbediyor. Küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek atın ve döviz aldığı ifade edilirken, ibre tersine döndüğünde yatırımcıların yaşayacağı zararın göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten uzmanlar, "Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var. Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil." uyarısında bulundu.

#1
Foto - Hürriyet'te yer alan habere göre, altın ve döviz fiyatlarında kısa sürede yaşanan yükselişin ardından küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek atın ve döviz aldığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar

Hürriyet'te yer alan habere göre, altın ve döviz fiyatlarında kısa sürede yaşanan yükselişin ardından küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek atın ve döviz aldığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar "İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı. Özellikle bir yatırımcı aracı olarak kullanılan altının tarihine de bakılınca spekülasyona açık olduğu net görülecektir" uyarısını yapıyor. Aynı uzmanlar, tarih de vererek, Türkiye'de daha önce de altın ve dövizin fırladığını ancak daha sonra fiyatların nasıl çakıldığını anlattı. Son dönemlerde altın fiyatlarından ciddi yükselişler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram altın fiyatları da rekor tazeleyerek 480 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar da yaşanan bu yükselişin ardından altın konusunda vatandaşları uyarıyor.

#2
Foto - Türkiye’de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar,

Türkiye’de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, "Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var. Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil. İnsanların yaşamak için konuta, arabalarını sürmek için benzine yani petrole ihtiyacı var ve hisse senetlerinin değeri temsil edilen şirketlerin katkılarına dayanıyor" diyor.

#3
Foto - Altının en büyük kullanımının lüks ürünler için olduğuna dikkat çeken uzmanlar sözlerini şöyle sürdürüyor:

Altının en büyük kullanımının lüks ürünler için olduğuna dikkat çeken uzmanlar sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yıllık altın arzının çoğu mücevher yapımında kullanılıyor. Bu oran yüzde 78 düzeyinde. Elektronik, tıp ve dişçilik dahil olmak üzere diğer endüstriler için de yaklaşık yüzde 12’lik bir kullanım var. Geri kalan sadece yüzde 10’luk kısmı finansal işlemler için kullanılıyor."

#4
Foto - Diğer herhangi bir metadan daha çok, altının fiyatının esas olarak herkesin yükseleceğini düşündüğü için yükseldiğini belirten uzmanlar,

Diğer herhangi bir metadan daha çok, altının fiyatının esas olarak herkesin yükseleceğini düşündüğü için yükseldiğini belirten uzmanlar, "Altının daha önce 2011 ve 2015’teki en yüksek seviyelerindeki sert düşüşler de bunun kanıtı. Zirveye ulaşmasından üç yıl sonra, onsu 800 dolardan fazla düşmüş ve Aralık 2015’te ons başına 1.050 dolara kadar gerilemişti. 2017 sonunda ons başına 1.300 dolara çıktı" ifadelerini kullanıyor.

#5
Foto - Döviz kurlarında yaşanan hızlı dalgalanmalarda alış yönünde hareket edenler büyük zararla da karşılaşabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre yine kurlarda dalgalanma yaşandığı bir dönemde, Ağustos 2018’de 7 lira ve üzerinden dolar alan vatandaşlar 2 yıl boyunca nominal olarak anaparasını kurtaramadı. Reel olarak da doların 2020 yılında koronavirüse bağlı yükselişi öncesi yüzde 40 zarardayken kur yeniden 7 lirayı aştığında bile yüzde 30 zarardalar. Hesaplamaya göre iki yıl önce 7 liraya denk gelen kur 9.1 lira olsaydı ancak dolar alan kâra geçebilecekti.

Döviz kurlarında yaşanan hızlı dalgalanmalarda alış yönünde hareket edenler büyük zararla da karşılaşabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre yine kurlarda dalgalanma yaşandığı bir dönemde, Ağustos 2018’de 7 lira ve üzerinden dolar alan vatandaşlar 2 yıl boyunca nominal olarak anaparasını kurtaramadı. Reel olarak da doların 2020 yılında koronavirüse bağlı yükselişi öncesi yüzde 40 zarardayken kur yeniden 7 lirayı aştığında bile yüzde 30 zarardalar. Hesaplamaya göre iki yıl önce 7 liraya denk gelen kur 9.1 lira olsaydı ancak dolar alan kâra geçebilecekti.

#6
Foto - TCMB'nin elinde olan araç setleri - Yönlendirme: Merkez Bankası piyasalara ilk sinyalini perşembe günü yaptığı açıklama ile verdi. Bütün araçların kullanılacağı mesajı açıklamada yer aldı. Aynı günün akşamında bankacılarla toplantı yapıldı. Sözel yönlendirme de bu dönemde piyasada bir politika aracı olarak sayılmaya başlandı.

TCMB'nin elinde olan araç setleri - Yönlendirme: Merkez Bankası piyasalara ilk sinyalini perşembe günü yaptığı açıklama ile verdi. Bütün araçların kullanılacağı mesajı açıklamada yer aldı. Aynı günün akşamında bankacılarla toplantı yapıldı. Sözel yönlendirme de bu dönemde piyasada bir politika aracı olarak sayılmaya başlandı.

#7
Foto - Zorunlu karşılıklar: Zorunlu karşılıkları artırabilir. Böylece rezervlerde artış olur.

Zorunlu karşılıklar: Zorunlu karşılıkları artırabilir. Böylece rezervlerde artış olur.

#8
Foto - Politika faizini arttırabilir: Merkez Bankası geçmişte piyasalardaki dalgalanmalar döneminde olağanüstü toplanarak politika faizinde artışlar yaptı. Ancak bu kez piyasalarda böyle bir beklenti yok. Merkez Bankası geçen yıl temmuzdan itibaren sürdürdüğü faiz indirim sürecine haziran ayında ara verdi. Temmuzda da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttu. 29 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4’den yüzde 8.9’a yükseltildi.

Politika faizini arttırabilir: Merkez Bankası geçmişte piyasalardaki dalgalanmalar döneminde olağanüstü toplanarak politika faizinde artışlar yaptı. Ancak bu kez piyasalarda böyle bir beklenti yok. Merkez Bankası geçen yıl temmuzdan itibaren sürdürdüğü faiz indirim sürecine haziran ayında ara verdi. Temmuzda da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttu. 29 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4’den yüzde 8.9’a yükseltildi.

#9
Foto - Temmuz enflasyonu da TÜİK tarafından yüzde 11.76 olarak açıklandı. Piyasada Merkez Bankası’nın son silah olarak faiz artırım seçeneğini kullanacağı tahmin ediliyor. Bu ay Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 20 Ağustos’ta yapılacak. Gelecek hafta atılan likidite adımlarının etkisi görülmezse, faiz artışının gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Temmuz enflasyonu da TÜİK tarafından yüzde 11.76 olarak açıklandı. Piyasada Merkez Bankası’nın son silah olarak faiz artırım seçeneğini kullanacağı tahmin ediliyor. Bu ay Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 20 Ağustos’ta yapılacak. Gelecek hafta atılan likidite adımlarının etkisi görülmezse, faiz artışının gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

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