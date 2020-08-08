2020-08-08 08:31:19 Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlar uyardı: Bir anda elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz
Son dönemde ciddi yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıları cezbediyor. Küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek atın ve döviz aldığı ifade edilirken, ibre tersine döndüğünde yatırımcıların yaşayacağı zararın göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten uzmanlar, "Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var. Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil." uyarısında bulundu.