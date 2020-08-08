Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlar uyardı: Bir anda elinizdeki varlıklardan olabilirsiniz

Hürriyet'te yer alan habere göre, altın ve döviz fiyatlarında kısa sürede yaşanan yükselişin ardından küçük yatırımcıların da bu alanlara yöneldiği, hatta kredi çekerek atın ve döviz aldığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar "İbre tersine döndüğünde yatırımcılar zarar etme ihtimallerini de göz önüne almalı. Özellikle bir yatırımcı aracı olarak kullanılan altının tarihine de bakılınca spekülasyona açık olduğu net görülecektir" uyarısını yapıyor. Aynı uzmanlar, tarih de vererek, Türkiye'de daha önce de altın ve dövizin fırladığını ancak daha sonra fiyatların nasıl çakıldığını anlattı. Son dönemlerde altın fiyatlarından ciddi yükselişler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram altın fiyatları da rekor tazeleyerek 480 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar da yaşanan bu yükselişin ardından altın konusunda vatandaşları uyarıyor.