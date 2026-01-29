Altın talebinde devlerin savaşı! İlk kez 5.000 ton barajı aşıldı

ARZ CEPHESİNDE YENİ ZİRVELER Altın arzı da 2025 yılında yüzde 1 oranında artarak toplam 5.002 tona yükseldi. İlk tahminlere göre, maden üretimi küçük bir artışla 3.672 ton ile yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yüzde 67'lik devasa dolar bazlı artışa rağmen, geri dönüşüm faaliyetlerinin %3 gibi sınırlı bir artışla (1.404 ton) kalması ise dikkat çekici bir veri olarak rapora yansıdı.