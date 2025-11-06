  • İSTANBUL
Ekonomi
Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Altın yeni güne yükseliş yönlü hareketle başladı. Özellikle çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar sabah itibarıyla ekran başına geçti. 6 Kasım 2025 tarihinde piyasalarda güncel rakamlar ise şöyle şekillendi: Gram altın güne artışla başlarken, çeyrek ve yarım altının fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Özel sektör istihdam verilerinin çarşamba günü beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması sonucu altın fiyatları yüzde 1'den fazla artış gösterdi.

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Spot altın ons başına yüzde 1,3 artarak 3.983,89 dolara çıktı. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 yükselerek ons başına 3.992,90 dolardan kapandı.

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

• İşte 6 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Gram altın satış fiyatı: 5.396,97 TL

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.105,00 TL

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Yarım altın satış fiyatı: 18.199,00 TL

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Tam altın satış fiyatı: 36.109,68 TL

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.271,00 TL

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Gremse altın satış fiyatı: 90.551,12 TL

Foto - Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!

Ons altın satış fiyatı: 3.986,02 dolar

Mehmet

Hani altin dusuyodu hep yalan dolan herkes yatirim uzmani altin balonmus
