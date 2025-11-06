Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altın piyasasında neler oluyor! Sabah saatlerinde rakamlar bir anda değişti!
Altın yeni güne yükseliş yönlü hareketle başladı. Özellikle çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar sabah itibarıyla ekran başına geçti. 6 Kasım 2025 tarihinde piyasalarda güncel rakamlar ise şöyle şekillendi: Gram altın güne artışla başlarken, çeyrek ve yarım altının fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.