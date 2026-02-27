  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Altın haftalık rekora koşuyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın haftalık rekora koşuyor!

Altın, ABD ile İran'ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından yatay seyrederken, şimdi de Pakistan- Afganistan arasındaki gerilime odaklandı.

Altın, ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Ancak ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağını artırması, olası bir çatışma ihtimali sebebiyle piyasaları tedirgin ediyor.

ALTINDA SON DURUM Altın fiyatları haftanın son işlem gününde haftalık kazancına doğru ilerliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.05'te 5 bin 184 dolarda bulunuyor.

27 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI Alış: 7.330,45 TL TL Satış: 7.331,34 TL

27 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Alış: 12.083,00 TL Satış: 12.225,00 TL

27 ŞUBAT 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI Alış: 24.165,00 TL Satış: 24.436,00 TL

27 ŞUBAT 2026 TAM ALTIN FİYATLARI Alış: 47.276,38 TL Satış: 48.231,17 TL

