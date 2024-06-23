2024-06-23 11:27:23 Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi
Yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS öncülüğünde değer kaybı yaşadı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın, ons kaynaklı gerilemesinde 2452 TL seviyesinin altında fiyatlanırken, çeyrek altın tarafındaki azalış cüzi miktarda oldu. Peki kazançlarını silen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Haziran 2024 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...