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Ekonomi
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Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

2024-06-23 11:27:23
Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

Yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS öncülüğünde değer kaybı yaşadı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın, ons kaynaklı gerilemesinde 2452 TL seviyesinin altında fiyatlanırken, çeyrek altın tarafındaki azalış cüzi miktarda oldu. Peki kazançlarını silen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Haziran 2024 çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

Haftanın son işlem gününde kazançlarını silen altın fiyatları; ons ve gram altın fiyatında yüzde 1,60'lara varan değer kaybı yaşarken; çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını tarafında fiyatlamalar nasıl oldu? İşte detaylar...

#2
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

ALTINDA YÖN AŞAĞI Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yandı. Aşağı yönlü fiyatlamalarıyla gram altın fiyatını da etkileyen ONS, ABD'de iş aktivitesini ölçen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 2316 dolara kadar geriledi. ONS'taki gerilemeyle birlikte gram altın fiyatı da 2444 TL'ye geriledi. Peki ONS, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını hangi seviyelerden fiyatlanıyor?

#3
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN Alış: 2.451,13 TL Satış: 2.451,74 TL

#4
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

ONS ALTIN Alış: 2.321,76 TL Satış: 2.322,35 TL

#5
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

22 AYAR BİLEZİK Alış: 2.253,13 TL Satış: 2.282,10 TL

#6
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

ATA ALTIN Alış: 16.508,36 TL Satış: 16.930,03 TL

#7
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

CUMHURİYET ALTINI Alış: 15.997,00 TL Satış: 16.309,00 TL

#8
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

TAM ALTIN Alış: 16.008,11 TL Satış: 16.328,96 TL

#9
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

YARIM ALTIN Alış: 8.060,00 TL Satış: 8.179,00 TL

#10
Foto - Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

ÇEYREK ALTIN Alış: 4.018,00 TL Satış: 4.093,00 TL

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