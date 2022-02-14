Altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? 14 Şubat güncel altın fiyatı!

Anlık altın fiyatları: Yastık altı altın düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Kur korumalı TL mevduat hesabından sonra yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması canlı altın fiyatları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı merak edilir oldu. Anlık altın fiyatı takibi yapan vatandaşlar cuma günü altın fiyatlarının yeniden yükselmesinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Güncel altın fiyatları canlı altın, son dakika altın fiyatları haberleri de bir hayli sorgulanır oldu. Peki canlı altın fiyatı bugün ne kadar, gram altın anlık fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı güncel bugün ne kadar? İşte 14 Şubat gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını, bilezik anlık fiyatları.