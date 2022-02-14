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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? 14 Şubat güncel altın fiyatı!

2022-02-14 09:03:27
Altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? 14 Şubat güncel altın fiyatı!

Anlık altın fiyatları: Yastık altı altın düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Kur korumalı TL mevduat hesabından sonra yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması canlı altın fiyatları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı merak edilir oldu. Anlık altın fiyatı takibi yapan vatandaşlar cuma günü altın fiyatlarının yeniden yükselmesinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Güncel altın fiyatları canlı altın, son dakika altın fiyatları haberleri de bir hayli sorgulanır oldu. Peki canlı altın fiyatı bugün ne kadar, gram altın anlık fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı güncel bugün ne kadar? İşte 14 Şubat gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını, bilezik anlık fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının kusursuz bir şekilde işlemesi, dolar kurunun stabil hale gelmesine paralel olarak anlık altın fiyatları da az da olsa hareketlilik söz konusu olmakta. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni paket devreye alındı. Yastık altı altın düzenlemesi sonrası canlı altın, güncel altın fiyatı, anlık altın fiyatları da bir hayli merak konusu oldu. Peki güncel altın fiyatı bugün ne kadar? canlı altın fiyatı anlık gram altın, çeyrek altın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının kusursuz bir şekilde işlemesi, dolar kurunun stabil hale gelmesine paralel olarak anlık altın fiyatları da az da olsa hareketlilik söz konusu olmakta. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni paket devreye alındı. Yastık altı altın düzenlemesi sonrası canlı altın, güncel altın fiyatı, anlık altın fiyatları da bir hayli merak konusu oldu. Peki güncel altın fiyatı bugün ne kadar? canlı altın fiyatı anlık gram altın, çeyrek altın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.852,57 TL, 1.852,95 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.852,57 TL, 1.852,95 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 802,43 TL, 810,74 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 802,43 TL, 810,74 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 805,72 TL, 805,85 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 805,72 TL, 805,85 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.288,47 TL, 1.316,87 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.288,47 TL, 1.316,87 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.156,58 TL, 5.254,17 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.156,58 TL, 5.254,17 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.570,23 TL, 2.635,14 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.570,23 TL, 2.635,14 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.156,58 TL, 5.254,17 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.156,58 TL, 5.254,17 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.326,64 TL, 5.459,63 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.326,64 TL, 5.459,63 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 439,48 TL, 532,12 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 439,48 TL, 532,12 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 728,41 TL, 754,91 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 728,41 TL, 754,91 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.003,00 TL, 13.269,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.003,00 TL, 13.269,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,26 TL, 10,27 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,26 TL, 10,27 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,61 TL, 23,62 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,61 TL, 23,62 TL,

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