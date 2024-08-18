Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Fortune'da yer alan habere göre, Comerzbank cuma günü yayımladığı notta altınla Fed'den yıl sonuna kadar üç ve 2025'in ilk yarısında da üç olmak üzere toplam altı faiz indirimi öngördü. Bu önceki tahminden iki daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor. Kıdemli emtia analisti Carsten Fritsch, 2025 ortasına kadar altın fiyatının 2 bin 600 dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti. TD Securities'in Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Fed'in gevşeme perspektiflerini öne sürerek, altının önümüzdeki çeyreklerde ons başına 2 bin 700 dolara çıkabileceğini belirtti.