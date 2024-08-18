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Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

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Ekonomi
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Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

2024-08-18 20:06:38
Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Savaş ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. İşte analistlerin altın fiyatı tahminleri.

#1
Foto - Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Altının onsu cuma günü 2 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair işaretlerin gelmesiyle son dönemde hızlı yükseliş kaydetti. Altın fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 21 artış gösterdi. Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi, analistler ne öngörüyor? İşte konuya ilişkin detaylar... ABD'den önceki hafta gelen zayıf istihdam raporu sonrasında resesyon korkuları hafiflese de temmuz ayında yeni konut başlangıçlarının 2020'den bu yana en düşük seviyeye düşmesi ekonomiyle ilgili endişeleri artırdı. Veri Fed'in daha agresif faiz indirimleri yapabileceğine işaret etti.

#2
Foto - Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Altın fiyatları tahvil gibi faiz getirisi olan varlıklara göre tipik olarak faizin düştüğü dönemlerde daha cazip hale geliyor.

#3
Foto - Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi, analistler ne öngörüyor?

#4
Foto - Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Fortune'da yer alan habere göre, Comerzbank cuma günü yayımladığı notta altınla Fed'den yıl sonuna kadar üç ve 2025'in ilk yarısında da üç olmak üzere toplam altı faiz indirimi öngördü. Bu önceki tahminden iki daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor. Kıdemli emtia analisti Carsten Fritsch, 2025 ortasına kadar altın fiyatının 2 bin 600 dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti. TD Securities'in Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Fed'in gevşeme perspektiflerini öne sürerek, altının önümüzdeki çeyreklerde ons başına 2 bin 700 dolara çıkabileceğini belirtti.

#5
Foto - Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

American Precious Metals Exchange'in İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Patrick Yip, geçen ay CBS Money Watch'a yaptığı açıklamada, jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, faiz indirimleri veya küresel merkez bankalarından daha fazla altın alımı olması durumunda, altının gelecek yıl ons başına 3 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

#6
Foto - Altın fiyatları artacak mı? İşte analistlerin tahminleri

Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek istedikleri için altına olan talebin en önemli kaynağı oldu. JPMorgan’ın tahminlerine göre, merkez bankaları geçen yıl 1000 metrik tondan fazla altın satın aldı.

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